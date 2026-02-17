株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）は、イギリスのプロ写真家協会「The Society of Photographers」が主催する2026年1月度の月例コンテストにおいて、専属フォトグラファー7名が計10個の賞を受賞しましたことをお知らせいたします。中でもトップフォトグラファー宮粼 哲の作品が、全カテゴリの受賞作品の中から「最も優れた1枚」として認められ、月間コンテスト全体の最高賞『審査員特別最優秀賞（Judges Choice Award）』に選出されました。先日の年間アワード（Wedding Photographer of the Year 2025）に続き、ウェディングの枠を超え写真表現を追求してきたスタッフの作品が多数評価されたことを大変光栄に思います。今回の結果を励みに、今後もお客様に寄り添う技術を磨き続けてまいります。

受賞フォトグラファー・作品一覧

◆審査員特別最優秀賞（Judges Choice Award）＆ 金賞（Gold Award）

宮粼 哲（トップフォトグラファー）https://photo.decollte.co.jp/staffs/43

【審査員特別最優秀賞（Judges Choice Award）とは】各カテゴリの金賞（Gold Award）受賞作品の中から、審査員が“最も優れた作品”として1点のみを選出する、月間コンテスト全体の最高賞です。技術と芸術性の両面において、その月の全応募作の頂点と認められた作品に贈られます。

◆3カテゴリ同時入賞（Highly Commended）

上田 陽介（スタジオTVB神戸ハーバーランド店）https://photo.decollte.co.jp/staffs/58

◆各部門入賞（Highly Commended）

下園 啓祐（トップフォトグラファー）https://photo.decollte.co.jp/staffs/5

山村 裕太（シニアフォトグラファー）https://photo.decollte.co.jp/staffs/78

伊藤 秀（シニアフォトグラファー）https://photo.decollte.co.jp/staffs/213

内田 景（シニアフォトグラファー）https://photo.decollte.co.jp/staffs/196

別府 誠英（スタジオSOLA札幌店）https://photo.decollte.co.jp/staffs/86

株式会社デコルテについて

デコルテは、「フォトウェディングの文化を日本に広めたい」との思いで、これまでに25万組以上のカップルの「撮る結婚式」をサポートしてまいりました。私たちはこれからも時代に沿ったお客様のニーズとご要望にお応えすべく、トレンドを常に追い続け、結婚を迎えるおふたりの心に寄り添う最高の一枚を撮影してまいります。

会社名：株式会社デコルテ代表者：水間 寿也本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階設立：2018年10月事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営URL：https://www.decollte.co.jp/※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

引用・転載時のクレジット表記のお願い

