本リニューアルは、当社のミッション

「可能性という味付けを、ワクワクという裏切りを」

を軸に、“脇役と思われてきたメンマ”の新しい楽しみ方と選び方を、より直感的に届けるための取り組みです。

【背景】

「可能性という味付けを、ワクワクという裏切りを」──“脇役”を更新する挑戦

「メンマ屋大門」は、

MISSION： 可能性という味付けを、ワクワクという裏切りを

VISION ： 脇役も主役になれる世界をつくる

VALUE ： おいしくなるまで、かみつづける

を掲げ、当たり前だと思われてきた食材の役割を、もう一段おいしく・面白く更新することに挑戦しています。SNSで実施したアンケート(総回答数1,766票)では、「そのまま食べたい」「おつまみとして楽しみたい」「主役として食卓に出したい」といった声が多数寄せられ、“脇役のはずのメンマ”を日常で楽しむ層が確実に存在することが見えてきました。

一方で、「メンマが発酵食品だと知らなかった」といった声も多く、価値や背景が十分に伝わっていない現状も判明。

SNS総回答数1,766票。半数以上が“トッピング(脇役)”と回答

メンマに対する意識調査

※キャプション例：SNS総回答数1,766票。半数以上が“ラーメンのトッピング（脇役）”と回答









【調査から見えた声と、大門が提供する体験価値】

・発酵食品としての認知不足

→ 製法や背景を可視化し、納得して選べる情報設計へ

・市販品への不満(臭い・食感・添加物)

→ 無添加にこだわった商品づくりと、誠実な情報開示

・“脇役を超える”楽しみ方への期待

【SNSアンケートで寄せられた声(一部抜粋)】

・「ラーメンのトッピングはチャーシューよりメンマが好き。お酒のおつまみは揚げ物よりメンマが好き」

・「極太メンマ1kgが4日で無くなりました。こんな美味しいメンマは初めてです」

・「お酒に合うシリーズをいつも食べています。まさかメンマにこんなにハマるとは思いませんでした」

・「こんなに美味しいメンマがあるのかと衝撃でした」

【リニューアルのポイント】

・“脇役の逆転”を感じるビジュアルと導線設計

・新たな顧客層獲得に向けたニューレトロなデザイン

・原料や製法、背景ストーリーの見える化

・用途別・気分別に選びやすい商品構成

【商品イメージ】





おつまみとしての提案

業務用人気No1極太ジューシーメンマ

【サイトリニューアル概要】

リニューアル日： 2026年2月16日

企業サイト ： https://menma.jp

ECサイト ： https://www.menma-store.jp

主な取扱商品 ：

・ビール・ハイボールなどお酒別に楽しめる「お酒によく合うメンマ」シリーズ

・ラーメン店様採用No.1の看板商品「極太ジューシーメンマ」

・無添加にこだわった「ノンスラ穂先メンマ」ほか

・代表取締役 南郷 国豊 コメント

「正直、ここまで“メンマ”に想いを持ってくれている人がいるとは思っていませんでした。」

SNSで1,700件を超える声をいただき、「チャーシューよりメンマが好き」「極太メンマ1kgが4日で無くなった」といった言葉に胸を打たれました。

私たちは、“当たり前”だと思われている食材にも、まだまだ可能性があると信じています。だからこそ掲げているのが「可能性という味付けを、ワクワクという裏切りを」というミッションです。

今回のサイトリニューアルは、ただ見た目を変えただけではありません。背景やつくり方、そして「こんな食べ方もあるんだ」という驚きまで含めて、体験として届けたいと思いました。バリューである「おいしくなるまで、かみつづける」の通り、私たちはこれからも、商品づくりも伝え方も簡単にはあきらめません。

■会社概要

商号 ： 株式会社大門

代表者 ： 代表取締役社長 南郷 国豊

所在地 ： 〒020-0838 岩手県盛岡市津志田中央3-2-5

設立 ： 2007年8月

事業内容： メンマ製造、卸売業

資本金 ： 1,000万円

公式オンラインショップ： https://www.menma-store.jp/

楽天市場店 ： https://www.rakuten.co.jp/daimommemma/

Amazon ： https://x.gd/H5SSO

Instagram ： https://www.instagram.com/menmaya_daimon/

【ブランドビジュアル出演者プロフィール】

久保 乃々花(クボ ノノカ)

1999年4月2日生まれ。岡山県出身。

ABEMAオリジナル「恋愛ドラマな恋がしたい」への出演で人気を博して以降、テレビ東京ドラマ「鉄ヲタのぞみ、50キロ」や短編映画「あの日のアオ」など、5度の主演の座を掴む。映画「女子高生に殺されたい」やMBSドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」などに出演。





＜コメント＞

この度、メンマ屋大門さんのイメージモデルを務めさせていただきました、久保乃々花です。

撮影中にもメンマを食べさせていただき、おしゃれ＆斬新で、新しいメンマの楽しみ方を知れて楽しかったです！

久保 乃々花