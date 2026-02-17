住友電工情報システムがサイボウズの「オフィシャルパートナー」に認定















































エンタープライズサーチ「QuickSolution®(クイックソリューション)」を開発・販売する住友電工情報システム株式会社は、サイボウズ株式会社の「サイボウズ オフィシャルパートナー(プロダクトパートナー)」に認定されました。QuickSolution®は、サイボウズ Garoon（ガルーン）と連携しており、同製品の閲覧権限を継承したセキュアな検索に対応しています。Garoonをはじめ、社内に散在する膨大な情報から必要な情報を高速・高精度に横断検索できます。さらに、生成AI連携(RAG*1)機能*2により、検索された情報をもとに、利用者の知りたい情報を対話形式で回答することで、企業のナレッジ活用を強力に推進します。■ サイボウズ オフィシャルパートナー(プロダクトパートナー)についてサイボウズ社が認定するオフィシャルパートナーは、サイボウズ製品の販売、提案、開発、構築、コンサルティング、またはサイボウズ製品と連携する製品・サービスを提供する企業が、サイボウズ社が定める条件を満たした場合に認定されます。当社が認定を受けたプロダクトパートナーは、グループウェア「Garoon」などのサイボウズ製品と連携する高度なソリューションを提供し、サイボウズ製品の活用促進や利用価値の向上を支援するパートナーです。Garoonとの連携機能やサイボウズ社のエンドースメントの詳細はこちら【QuickSolution®がサイボウズ クラウド版 Garoonに対応(2025年9月発表)】■QuickSolution®について9年連続でシェアNo.1*3のQuickSolution®は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。2026年1月時点で、5,600サーバ以上の導入実績があります。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。さらに、スキャンした画像PDFなども画像OCR検索で簡単に探し出せます。また、生成AI連携(RAG)機能により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用し生成AIと連携することで膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報をもとに対話形式で情報を提供することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXを支援します。今後もますます需要が見込まれる、AIエージェント時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution®は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。*1：RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。*2：QuickSolution®の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することにより、セキュアに生成AIを活用できます。*3： 富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017〜2025年版」検索エンジン パッケージ市場 (ベンダーシェア 2016〜2024年度)(9年連続)・Webサイトhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260217_D・5分で分かるQuickSolution®カタログ＆事例資料QuickSolution®の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260217_D■Webセミナー(ウェビナー)のご案内多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution®の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。「企業内検索」で、かんたん業務改革！企業内検索で業務効率化RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめシステムへの検索エンジン組込で競争力強化お申し込みはこちらhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260217_D