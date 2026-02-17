ゼロハリバートンから、洗練された高機能リュックにデニム素材の限定モデル「Z PACK LTD DN」登場

写真拡大 (全9枚)

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、高機能なビジネスリュックコレクションから、初の限定モデル「Z PACK LTD DN (ゼットパック LTD DN)」を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、2026年2月中旬より順次発売予定です。





「Z PACK LTD DN」は、高機能なリュックにエシカルなデニム素材を採用した、特別仕様のビジネスリュックコレクションです。洗練されたスクエアフォルムに、取り外し可能なユーティリティポーチや、アクセスしやすい独立したPC収納部、容量を増やせるエキスパンダブル機能といった、日常をスマートに支える多彩な機能を備えています。


ハンドルには上質な牛革をあしらい、さりげない品格を添えました。


荷物量に応じて選べる3型展開で、ビジネスから週末の外出まで幅広く対応します。



商品紹介

※機能カットは一部定番商品で撮影しています。





デニム素材の限定モデル


シリーズ初の限定モデル。


リサイクルポリエステルを用いたデニム素材に、耐久性と防水性を高める加工を施しています。





着脱可能なユーティリティポーチ


リュックのデッドスペースになりがちな上部スペースを有効に活用。


ポーチは金属製スナップで容易に脱着でき、クラッチバッグとしても使用できます。





多用途な前面ポケット


見失いやすい鍵などを付けられるキーフック付きのポケットや、スマートフォンの収納に


適したクッション性のあるポケットを備えます。





アクセスしやすいPC収納部


背面に、メイン収納部とは別に独立したPC収納部を配置。


大きく開くL字ファスナーにより、縦横どちらからでもスムーズにアクセスできます。





出張や旅行に役立つセットアップベルト


バッグをスーツケースのハンドルに通し固定できるセットアップベルト。


バッグが安定し、移動中も快適です。



商品詳細　

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）


シリーズ：Z PACK LTD DN (ゼットパックLTD DN)


本体素材：リサイクルポリエステルデニム


カラー：ブラック


品番/ 形状/ 外寸サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込金額：


81741 / リュック(14.0 inch PC 対応) / 28×40×11cm / 13L / \63,800


81742 / リュック(15.6 inch PC 対応) / 29×43×13cm / 17L / \67,100


81743 / リュック(15.6 inch PC 対応) / 29×43×14(18)cm / 18(23)L / \72,600


※() 内はエキスパンダブル拡張時の数値です。


商品ページ：https://zerohalliburton.jp/collections/z-pack-ltd-dn　



No.81741

(14.0 inch PC 対応)




No.81742

(15.6 inch PC 対応)




No.81743

(15.6 inch PC 対応)





About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。


HP：https://zerohalliburton.jp/　　　　　


BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about


Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/