ゼロハリバートンから、洗練された高機能リュックにデニム素材の限定モデル「Z PACK LTD DN」登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、高機能なビジネスリュックコレクションから、初の限定モデル「Z PACK LTD DN (ゼットパック LTD DN)」を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、2026年2月中旬より順次発売予定です。

「Z PACK LTD DN」は、高機能なリュックにエシカルなデニム素材を採用した、特別仕様のビジネスリュックコレクションです。洗練されたスクエアフォルムに、取り外し可能なユーティリティポーチや、アクセスしやすい独立したPC収納部、容量を増やせるエキスパンダブル機能といった、日常をスマートに支える多彩な機能を備えています。

ハンドルには上質な牛革をあしらい、さりげない品格を添えました。

荷物量に応じて選べる3型展開で、ビジネスから週末の外出まで幅広く対応します。

商品紹介

※機能カットは一部定番商品で撮影しています。

デニム素材の限定モデル

シリーズ初の限定モデル。

リサイクルポリエステルを用いたデニム素材に、耐久性と防水性を高める加工を施しています。

着脱可能なユーティリティポーチ

リュックのデッドスペースになりがちな上部スペースを有効に活用。

ポーチは金属製スナップで容易に脱着でき、クラッチバッグとしても使用できます。

多用途な前面ポケット

見失いやすい鍵などを付けられるキーフック付きのポケットや、スマートフォンの収納に

適したクッション性のあるポケットを備えます。

アクセスしやすいPC収納部

背面に、メイン収納部とは別に独立したPC収納部を配置。

大きく開くL字ファスナーにより、縦横どちらからでもスムーズにアクセスできます。

出張や旅行に役立つセットアップベルト

バッグをスーツケースのハンドルに通し固定できるセットアップベルト。

バッグが安定し、移動中も快適です。

商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：Z PACK LTD DN (ゼットパックLTD DN)

本体素材：リサイクルポリエステルデニム

カラー：ブラック

品番/ 形状/ 外寸サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込金額：

81741 / リュック(14.0 inch PC 対応) / 28×40×11cm / 13L / \63,800

81742 / リュック(15.6 inch PC 対応) / 29×43×13cm / 17L / \67,100

81743 / リュック(15.6 inch PC 対応) / 29×43×14(18)cm / 18(23)L / \72,600

※() 内はエキスパンダブル拡張時の数値です。

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/collections/z-pack-ltd-dn

No.81741

(14.0 inch PC 対応)

No.81742

(15.6 inch PC 対応)

No.81743

(15.6 inch PC 対応)

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/