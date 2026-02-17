【SDGs/食品ロス削減】災害備蓄品を「地域の潤い」へ有効活用　両備エネシス　備蓄更新に伴う保存水5,040本を福祉施設等へ寄贈

両備ホールディングス株式会社

株式会社両備エネシス（本社：岡山県岡山市中区国富、代表取締役COO 藤原寛治、以下「両備エネシス」https://r-enesys.com/）は、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた取り組みの一環として、社内で備蓄していた「エナミズ7年保存水※」合計210箱（500mlペットボトル5,040本）を、地域の社会福祉協議会および福祉事業所 計3団体へ寄贈いたしました。

本取り組みは、災害用備蓄品の定期的な更新（ローリングストック）に伴い、賞味期限まで十分な期間を残している保存水を、地域の福祉活動に役立てていただくことを目的としています。

※「エナミズ7年保存水」について

島根県浜田市金城町の地下300mから採水された、非加熱のアルカリ天然水です。長期保存が可能でありながら、天然水本来の美味しさを保っており、災害時の貴重な水分補給源として、また平時の飲料水としても適しています。（商品HP https://enamis.jp/）

■寄贈概要

■寄贈の背景と目的：ただの「処分」ではなく「活用」へ

企業における災害備蓄品は、更新時期を迎えると廃棄されるケースも少なくありません。しかし、両備エネシスでは「エネルギーと暮らしを支える企業」として、これらを貴重な資源と捉え直しました。

今回寄贈した「エナミズ」は、島根県浜田市金城町の良質な天然水です。そのまま飲料水として楽しんでいただけるほか、子ども食堂での調理用水、施設利用者の水分補給など、福祉の現場では「安全で美味しい水」のニーズが常に高くあります。実際に寄贈先の方からも、「水は用途が幅広く、さまざまな場面で使えるため本当に助かる」とのお声をいただき、現場の切実なニーズを改めて実感しました。こうした背景から、今回の寄贈に至りました。

災害への備えとして保管されていた水を、平時の地域支援へとつなげることで、食品ロスの削減と地域福祉の向上（SDGs 目標12「つくる責任 つかう責任」、目標3「すべての人に健康と福祉を」）に貢献いたします。

■以下の3団体に対し、「エナミズ7年保存水」を各70箱（1,680本）、合計210箱（5,040本）寄贈しました。

・社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

寄贈日：2025年12月9日（火）

活用法：市内の子ども食堂や地域支援活動での活用

・岡山市支援付就労推進センター

寄贈日：2025年12月23日（火）

活用法：就労支援の現場および利用者への配布

・株式会社 楽喜あゆむサービス

寄贈日：2026年1月15日（木）

活用法：フードバンクや病院への支援および運営する福祉施設での水分補給

■会社概要

▲岡山市社会福祉協議会への寄贈の様子

■株式会社両備エネシス（https://r-enesys.com/）

ガソリンスタンド運営やエネルギー供給に加え、天然水「enamis（エナミズ）」の販売を通じて、地域のライフラインを支えています。

本社：岡山県岡山市中区国富1-2-13

主な事業：油類（ガソリン、重油、軽油等）・カー用品・家電製品販売、車両販売・修理

宝飾品およびゴディバチョコレートの販売、ガス・ガス機器類販売、リフォーム、ガス配管・設計施工天然水「enamis」販売、ENEOSランドリー

＊両備エネシス店舗数：岡山県内22店舗、広島県内6店舗 計28店舗