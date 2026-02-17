『重音テト』の重音テト 衣装モチーフジャケット、重音テト 衣装モチーフ 腕時計などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『重音テト』の商品の受注を2月12日(木)より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/1740?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

『重音テト』より、衣装モチーフ各種商品の登場です。

▼重音テト 衣装モチーフジャケット

▽衣装モチーフシャツジャケット

胸元には重音テトの顔のワッペン刺繍、背面にはプロフィールや決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックでクールに配置。

タグやプリントの細部までキャラクターの世界観を凝縮しました。

袖はファスナーで着脱可能な2WAY仕様になっており、季節を問わず長袖・半袖の両方を楽しめます。

さらに背面のベンチレーション（通気口）によって高い通気性も実現しているので夏場でも蒸れにくく、快適な着心地にもこだわりました。

合わせるボトムスのシルエットやジャンル、靴も種類を選ばないので、オールマイティにお使いいただけます。

着回しやすく、これ1枚を羽織るだけで、幅広いスタイリングで活躍するアイテムです。

▽VP衣装モチーフ

襟元にはワンポイント刺繍、背面には波形やプロフィールに加え、決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックでデザイン。

裾には衣装を再現したベルトが取り付けられており、コードストッパーでシルエットを絞ることで、自分好みのシルエットに調整が可能です。

左袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面のベンチレーション（通気口）など、機能性とデザインを両立させたディテールを各所に散りばめました。

▽SV衣装モチーフ

襟元にはワンポイントの刺繍を施し、袖はレイヤードで重ね着しているように見えるフェイク仕様で、工夫の詰まったデザインです。

さらに、服の袖裏には衣装をイメージした「五線譜」がプリントされたテープを忍ばせており、細部まで重音テトの世界観を詰め込んでいます。

右袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面にはムレを防ぐベンチレーション（通気口）など、使い勝手の良いディテールを各所に散りばめました。

ミリタリー風のアイテムにも相性抜群な一着。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：衣装モチーフシャツジャケット：\19,800(税込)／VP衣装モチーフ：\27,280(税込)／SV衣装モチーフ：\27,280(税込)

種類 ：全3種（衣装モチーフシャツジャケット、VP衣装モチーフ、SV衣装モチーフ）

サイズ：ユニセックス S、M、L、XL

素材 ：表地：綿80％、ポリエステル20％ 裏地：ポリエステル100％

▼重音テト 衣装モチーフ 腕時計

▽衣装モチーフ

重音テトの衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。

文字盤には衣装のカラーリングや重音テトの顔をアイコンにしたデザイン、2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。

裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。

バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。

▽VP衣装モチーフ

重音テトのVP衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。

文字盤には衣装に施されている柄やカラーリング、襟についているマークをデザインに採用。

2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。

裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。

バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。

▽SV衣装モチーフ

重音テトのSV衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。

文字盤には衣装のカラーリングや五線譜、襟についているマークをデザインに採用。

2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。

裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。

バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。

シリコン素材のため、汗や水に強く汚れも落としやすい仕様で、お手入れも簡単です。

季節を問わず快適にお使いいただけます。

イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から、日常使いまで、幅広いシーンでご活用ください。

▽価格

各 \6,578(税込)

▽仕様

種類 ：全3種（衣装モチーフ、VP衣装モチーフ、SV衣装モチーフ）

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：シリコン

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.3cm 横：3.3cm

ケース ：縦：3.8cm 横：3.8cm

ベルト幅：1.6cm

手首周り：最小：16cm 最大：21.5cm

https://x.com/AMNIBUS

