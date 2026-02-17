『重音テト』の重音テト 衣装モチーフジャケット、重音テト 衣装モチーフ 腕時計などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『重音テト』の商品2種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『重音テト』の商品の受注を2月12日(木)より開始いたしました。




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1740?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





『重音テト』より、衣装モチーフ各種商品の登場です。



▼重音テト 衣装モチーフジャケット


▽衣装モチーフシャツジャケット







胸元には重音テトの顔のワッペン刺繍、背面にはプロフィールや決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックでクールに配置。


タグやプリントの細部までキャラクターの世界観を凝縮しました。







袖はファスナーで着脱可能な2WAY仕様になっており、季節を問わず長袖・半袖の両方を楽しめます。



さらに背面のベンチレーション（通気口）によって高い通気性も実現しているので夏場でも蒸れにくく、快適な着心地にもこだわりました。



合わせるボトムスのシルエットやジャンル、靴も種類を選ばないので、オールマイティにお使いいただけます。


着回しやすく、これ1枚を羽織るだけで、幅広いスタイリングで活躍するアイテムです。



▽VP衣装モチーフ





襟元にはワンポイント刺繍、背面には波形やプロフィールに加え、決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックでデザイン。







裾には衣装を再現したベルトが取り付けられており、コードストッパーでシルエットを絞ることで、自分好みのシルエットに調整が可能です。







左袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面のベンチレーション（通気口）など、機能性とデザインを両立させたディテールを各所に散りばめました。



▽SV衣装モチーフ







襟元にはワンポイントの刺繍を施し、袖はレイヤードで重ね着しているように見えるフェイク仕様で、工夫の詰まったデザインです。







さらに、服の袖裏には衣装をイメージした「五線譜」がプリントされたテープを忍ばせており、細部まで重音テトの世界観を詰め込んでいます。







右袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面にはムレを防ぐベンチレーション（通気口）など、使い勝手の良いディテールを各所に散りばめました。



ミリタリー風のアイテムにも相性抜群な一着。


日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：衣装モチーフシャツジャケット：\19,800(税込)／VP衣装モチーフ：\27,280(税込)／SV衣装モチーフ：\27,280(税込)


種類　：全3種（衣装モチーフシャツジャケット、VP衣装モチーフ、SV衣装モチーフ）


サイズ：ユニセックス S、M、L、XL


素材　：表地：綿80％、ポリエステル20％　裏地：ポリエステル100％




▼重音テト 衣装モチーフ 腕時計


▽衣装モチーフ







重音テトの衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。


文字盤には衣装のカラーリングや重音テトの顔をアイコンにしたデザイン、2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。







裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。







バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。



▽VP衣装モチーフ







重音テトのVP衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。


文字盤には衣装に施されている柄やカラーリング、襟についているマークをデザインに採用。


2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。







裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。







バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。



▽SV衣装モチーフ







重音テトのSV衣装をテーマに、日常使いしやすい洗練されたデザインに仕上げました。


文字盤には衣装のカラーリングや五線譜、襟についているマークをデザインに採用。


2時と10時の位置にはツインテールをアイコン化しデザインとして取り入れました。







裏蓋には、重音テトのロゴや誕生日に加え、決め台詞の「君はじつに馬鹿だな」の英題表記「YOU REALLY ARE AN IDIOT」を刻印しています。







バンド部分にも、誕生日や決め台詞をデザインに取り入れました。


シリコン素材のため、汗や水に強く汚れも落としやすい仕様で、お手入れも簡単です。


季節を問わず快適にお使いいただけます。



イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から、日常使いまで、幅広いシーンでご活用ください。



▽価格


各 \6,578(税込)



▽仕様


種類　：全3種（衣装モチーフ、VP衣装モチーフ、SV衣装モチーフ）


仕様　：クオーツ


防水　：非防水


原産国：中国



▽材質


ケース（時計本体部分）：合金


ガラス　　　　　　　 ：ミネラルガラス


バンド　　　　　　　 ：シリコン



▽サイズ


文字盤　：縦：3.3cm　横：3.3cm


ケース　：縦：3.8cm　横：3.8cm


ベルト幅：1.6cm


手首周り：最小：16cm　最大：21.5cm




(C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL