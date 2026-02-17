売掛保証サービス「URIHO」「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画　同プロジェクト公式アンバサダー滝川クリステルさんの素材を使用したプロモーションを開始

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山祐二）は、日本の中小企業活性化を目的とした「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画し、同プロジェクト公式アンバサダーである滝川クリステルさんの素材を使用したプロモーションを展開することをお知らせいたします。

■起用の背景と目的

「URIHO（ウリホ）」は、売掛金の未回収リスクを解消し、企業の円滑なBtoB取引を支援する売掛保証サービスです。昨今の不安定な社会情勢において、中堅・中小企業がより攻めの経営に転換するためには、取引における「安心感」の確保が不可欠です。

この度、「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画し、同プロジェクト公式アンバサダー滝川クリステルさんの素材を使用したプロモーションを開始。滝川さんの持つ「凛とした強さ」と「包み込むような安心感」は、取引先の支払い遅延や倒産リスクから企業を守る「URIHO」のサービスイメージと合致しており、より多くの経営者の方々にサービスの価値を届けていきたいと考えております。

■滝川クリステルさん素材活用によるブランディング展開

本プロジェクトの参画により、公式サイト、広告バナー、展示会等において滝川クリステルさんの肖像を活用したビジュアル展開を実施いたします。「URIHOが、経営に安心という『知的な選択』を提案する」というメッセージを通じ、サービスの認知度向上と信頼性の強化を図ります。

■ネット完結型売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」3つの特徴

1. 完全非対面・ネット完結：申し込みから保証の実行までオンラインで完結

2. 定額制（サブスクリプション）：月額料金のみで、保証枠内であれば何社でも保証可能

3. 中小企業のDXを支援：独自の審査ノウハウにより、従来は保証が難しかった小口取引やスピード感が求められる取引にも対応

ラクーンフィナンシャルは企業間取引を支える経営のインフラとして、今後も「URIHO」の認知向上に取り組み、より多くの中小企業の成長に貢献してまいります。

■参照

URIHO https://uriho.jp(https://uriho.jp)

主に中小企業を対象としたサブスク型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題＊」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。

＊プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です。

■参照

株式会社ラクーンフィナンシャル https://www.raccoon.ne.jp/financial/(https://www.raccoon.ne.jp/financial/)

代表者 ：代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 ：2010年10月

資本金 ：490,000千円

株主 ：株式会社ラクーンホールディングス100％

東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031



■サービスに関するお問合せ先

株式会社ラクーンフィナンシャル

URIHOサポートデスク

TEL：03-6661-9528



■本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

MAIL：pr@raccoon.ne.jp