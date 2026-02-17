アース製薬から、『らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック』発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、お掃除用品ブランド『らくハピ』より、『らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック』を2026年2月20日（金）に全国で発売します。

らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック

エアコンのセルフケア市場は、市場規模自体は拡大基調にあるものの、その認知率や使用率は未だ低い状況です。特にお客様がエアコンクリーナーを使用しない理由の第1位として、「使用の不安」といった心理的なハードルが挙げられており、この不安は51.4%のお客様が抱えています。（※1）当社は、この「使い始めのハードル」を克服し、お客様がもっと気軽にエアコンケアを始められる環境を提供することで、市場全体の拡大を目指しています。本製品『らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック』は、お客様が抱える「エアコン内部の掃除は面倒で難しい」「故障が怖い」という不安に着目し、吹出口から約3回噴射するだけで、簡単にエアコン内部のニオイとカビの増殖を抑えられます。（※2）本製品は2025年に企業限定で先行発売を実施し、お客様からご評価をいただきましたため、この度全国で発売します。

【製品特長】

本製品は、「エアコンケアに興味はあるが、既存の洗浄スプレーは使ったことがない」というお客様をメインターゲットとし、エアコンケアの新しい選択肢となります。

【製品概要】

- エアコン掃除が初めてで不安なお客様へ事前準備は一切不要で、エアコンの吹出口からスプレーするだけで内部ケアが完了します。簡単な使い方で、どなたでも手軽にお試ししやすい製品です。天井埋込タイプのエアコンにも使用可能で、幅広い設置環境に対応しています。- ニオイが気になる時にすぐ対処したいお客様へ薬剤がエアコンの内部までしっかり拡散し、ニオイの原因にダイレクトに届きます。気になるニオイを速効消臭するため、使用した直後から高い消臭実感が得られます。ニオイが気になったときにいつでも使える「速効ケア」が可能です。- カビ対策を継続したいお客様へエアコン内部（送風ファン、内壁、ファンの裏側）に発生したカビの増殖を防ぎます。1ヵ月に1度の定期的な処理を継続していただくことで、一年を通してカビの増殖を抑え続けられ、清潔なエアコンを維持することに役立ちます。（使用環境により異なります。）

製品名：らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック

用途：エアコン用消臭カビ防止剤

内容量：110mL

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月20日（金）／全国

【『らくハピ』について】

『らくハピ』は、日常の掃除やメンテナンスにおける「面倒くさい」「手間がかかる」といったお客様の不満や悩みに着目し、「家事をラクにして、ハッピーな毎日をサポートする」という願いを込めたお掃除用品ブランドです。特に、普段手が届きにくい場所や、見えない箇所の掃除に役立つユニークな製品を多数ラインナップしており、水回りのお掃除も泡でさわらずピカピカにできる製品群など、掃除をもっとEASYにする発想で生まれたシリーズです。

※1：2025年6月自社調査（スプレータイプエントリー層 n=345）

※2：送風ファン、内壁、ファンの裏側が対象