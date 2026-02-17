株式会社TSUIDE、本社拡大移転のお知らせ

株式会社TSUIDE

総合ITコンサルティングファームの株式会社TSUIDE（本社：東京都、代表取締役：松田 輝正、以下TSUIDE）は、事業拡大および組織成長に伴い、2026年8月を目処に、本社を千代田区平河町へ移転することを決定しましたのでお知らせいたします。

本オフィスは、「未知に立ち向かう船」をコンセプトに、緊張と解放、集中と創造、秩序と自由といった相反する要素を内包しながら、仲間とともに未来を切り拓くための拠点として設計されています。

■ 新オフィスのコンセプト

TSUIDEは、「事業づくりは、仲間づくり」を掲げ、一世紀続く企業を本気で目指しています。

新オフィスでは、日々変化する市場環境や未知の課題に向き合う中で、仲間一人ひとりが前向きな緊張感を持ち、同時に創造性を最大限に発揮できる空間を目指しました。 オフィスに足を踏み入れた瞬間、「これから何が始まるのだろう」そんなワクワク感を自然と抱けること。それこそが、このオフィスの原点です。

■ フロア構成と特徴

5F｜Stoic Coworking（執務エリア）

集中と生産性を最大化するためのフロア。 明るくニュートラルなトーンを基調とし、機能性を重視した家具配置によって、個々が自律的に働く環境を整えています。 TSUIDEの「頭脳」として、思考を深め、質の高いアウトプットを生み出すための空間です。

6F｜未知に立ち向かう船（ラウンジ・会議・エントランス）

一転して、6Fは「非日常」と「出会い」を感じさせるフロア。

船を想起させるモチーフや素材、アート、書籍を通じて、知的好奇心を刺激し、偶発的な対話や発想が生まれる設計としています。 ラウンジエリアは、社内外の仲間が自然に集い、未来について語り合う場として活用され、イベントやワークショップにも柔軟に対応可能です。

■ オフィスを通じて実現したいこと

このオフィスは、単なる「働く場所」ではありません。 TSUIDEが大切にしてきた SIMPLE・GROWTH・SPEED という価値観を体現し、 仲間一人ひとりが挑戦を楽しみ、成長を実感できる「場」そのものです。 TSUIDEはこれからも、仲間とともに未知へ挑み続け、事業を通じて社会に新たな価値を提供してまいります。

■ 新本社概要

所在地：東京都千代田区平河町二丁目16番1号

ビル名：平河町森タワー

移転時期：2026年8月（予定）

■ 会社概要

会社名：株式会社TSUIDE

所在地：〒104-0041 東京都中央区新富2-5-2 増田ビル2階

代表取締役：松田輝正

設立：2020年9月28日

事業内容：ITコンサルティング、PMO支援、DX推進、新規事業開発

企業HP：https://tsuide.jp/