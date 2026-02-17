【新規開校】国立エリアのIT教育を加速！マインクラフトで学ぶプログラミング教室「プロクラ」がドコモショップ国立店に4月1日オープン

株式会社ラネット

ビックカメラグループの株式会社ラネット（本社：東京都豊島区、以下ラネット）はお子様に絶大な人気を誇る「マインクラフト」の世界で本格的なプログラミングを学べる教室「プロクラ」を、2026年4月1日（水）、東京都国立市の「ドコモショップ国立店」にて新規開校いたします。

「国立駅」南口から徒歩圏内という通いやすい好立地に加え、開校を記念した「入会金・初月授業料無料キャンペーン」を実施し、地域のお子様の新しい学びを強力にサポートいたします。

■なぜ今、ドコモショップで「プログラミング」なのか

2020年度からの小学校プログラミング教育必修化以降、単なるPCスキルの習得ではなく、筋道を立てて考える「論理的思考力（プログラミング的思考）」の育成が急務となっています。

ラネットは、通信インフラを通じて地域のお客様を支えてきたドコモショップという「安心・安全」な環境を学びの拠点に選定しました。身近な店舗で最新の教育プログラムを提供することで、地域社会のデジタル人材育成に貢献し、地域の活性化を目指します。

■ 「遊び」を「本物の学び」に変える「プロクラ」3つのこだわり- 世界基準の教材×日本初のプロが監修マインクラフトの世界を舞台に、日本初のプロマインクラフター・タツナミシュウイチ氏が構築した完全オリジナル教材を使用します。 ゲーム感覚で楽しみながら、中身は驚くほど本格的です。- 成功体験を最大化する「独自の学習サイクル」目標設定・計画・実行・振り返り・改善という、実社会の仕事でも欠かせないサイクルを繰り返し経験します。自分のアイデアを形にするプロセスを通じて、揺るぎない「創造力」を養います。- 一人ひとりの成長に寄り添う「4段階のコース制」基礎、初級、中級、上級の4コースを用意し、幼稚園年長から小学生まで、個々の習熟度に合わせた指導を行います。少人数制の教室のため、講師ときめ細やかなコミュニケーションが取れ、初心者でも着実なスキルアップが可能です。■【期間限定】「開校記念キャンペーン」実施

国立校のオープンを記念し、初期費用を抑えて学習を始められる特別なキャンペーンを実施します。

■「開校記念キャンペーン」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/124_1_974db3b0f9783b9a8f4ef68688beed6a.jpg?v=202602171251 ]■2月28日(土)より開始！無料体験教室のご案内

実際にオリジナルワールドを用いたマインクラフト世界で、マウス操作からプログラミングの基礎までを体験いただけます。

■無料体験教室概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/124_2_7580daeae971ddfcb0f36ca07dbea153.jpg?v=202602171251 ]



■開校教室情報

【開校日】2026年4月1日（水）

【教室名】ドコモショップ国立校

【URL】https://www.programming-cloud.com/class/tokyo-0085/

【住所】東京都国立市東1-4-12 ＫＳ国立ビル2階

【アクセス】JR中央線「国立駅」南口より徒歩圏内

【TEL】080-2208-2102

【営業時間】10:00～19:00

■会社説明

【会社名】株式会社ラネット

【URL】https://www.ranet.co.jp/

【代表者】代表取締役社長 中川 景樹

【所在地】東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F

【設 立】2002年8月26日

【資本金】5億円

【事業内容】

モバイル事業、MVNO事業、コンテンツ事業、教育事業、ソリューション事業、VR事業、ネットワークカメラ事業