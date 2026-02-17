入荷の度に完売続く「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」シリーズより、待望のアームカバーが登場！昨年の完売を経て、改めてハンズにて2026年3月上旬より発売開始！

株式会社丸福繊維ヤケーヌ99.9ブラックレーベルアームカバー

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞した日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を発売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じた日焼け対策アイテムを展開しています。

このたび、「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」の新商品として、「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル アームカバー」を、2026年3月上旬より全国のハンズにて順次発売いたします。なお、公式オンラインショップでも並行販売中です。

丸福繊維公式オンラインショップ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190191019

「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」は、「絶対に日焼けしたくない」というお客様のニーズに応えるべく、UVカット率99.9％を目指して2024年に誕生したプレミアムラインです。高い紫外線カット率に加え、消臭機能や接触冷感など、夏場でも快適に着用できる機能性を兼ね備え、多くのお客様から支持を集めています。

2025年は本シリーズのフェイスカバー（ベーシック、スタイリッシュロング）が入荷のたびに完売を繰り返すなど、大きな反響を呼びました。今回発売する「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル アームカバー」も、2025年9月のハンズ一部店舗での店頭販売開始後、早期に完売するなど高い注目を集めています。

本商品は、フェイスカバーをご愛用のお客様から寄せられた「この生地でアームカバーも欲しい」という声を受けて開発された、春夏に欠かせないシリーズ待望の"アームカバー"です。日差しの強い季節も腕から手元までしっかりと紫外線をブロックし、通勤や自転車での移動、スポーツ観戦など、フェイスカバー「ヤケーヌ」とあわせたトータルな日焼け対策を提案します。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

■ ヤケーヌ99.9ブラックレーベル アームカバー ■

ヤケーヌ99.9ブラックレーベルとは

シンプルかつ洗練されたデザインは、どんなファッションにも合わせやすい黒一色で展開されます。

■暑い日にも快適な多機能生地を採用

ヤケーヌ99.9ブラックレーベル 主な機能- UVカット率 ＆ UPF：ヤケーヌシリーズ最高のUVカット率99.9％ ＆ UPF50+- 接触冷感：暑い日でも肌に心地よい冷感- 消臭機能：臭い菌の増殖を抑え清潔に保ちます- ストレッチ：伸びがよくさらっとした肌触り- 吸水速乾：汗を素早く吸収・速乾させ、常にドライをキープ

■最高レベルのUVカットをいつまでも

ヤケーヌと同じ安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地（糸）自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんので、洗濯しても効果は半永久的に持続します。

■アームカバーの特徴

ずれ落ち防止ストッパー

上部にずれ落ち防止ストッパー付きでスポーツのプレイ中でもずれ落ちにくい仕様となっています。

左右兼用

左右兼用でどちらの腕にも着用でき、忙しい朝や外出前も迷わずサッと使えて便利です。

二の腕から手の甲まで(52.5cm)をしっかり覆い、強い日差しから肌を守ります。

ヤケーヌ99.9ブラックレーベル アームカバー

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌ99.9ブラックレーベル アームカバー

カラー：ブラック

素材：ポリエステル87％ ポリウレタン13％

サイズ：フリー

UVカット率：99.9％（UPF50+）

販売価格：3,080円(税込)

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190191019

■ ヤケーヌとは ■

ヤケーヌ独自の3つのポイント「ブレスルーテック」

ヤケーヌは、息苦しさを感じにくい構造が特長のフェイスカバーです。特許取得のオリジナル構造「ブレスルーテック」は、上下二部式のセパレート設計。吐いた息が下に抜けるよう設計され、水分補給やメガネが曇りにくい革新的デザインです。

■最高レベルのUVカットをいつまでも

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地（糸）自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんので、洗濯しても効果は半永久的に持続します。

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維