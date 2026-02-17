貴島明日香「モデルじゃなかったら…」「小さな成長が必ず力になる」

株式会社TRAPEZISTE

モデル・タレントとして多方面で活躍する貴島明日香が、IT／Web専門の転職・就活支援サービス「ユニゾンキャリア」の新CMに起用されました。

新CMでは、「キャリアに迷う瞬間」にフォーカスし、貴島明日香が転職や就職を考える人に寄り添う存在として登場。



仕事に悩み、次の一歩を考える等身大の気持ちに向き合いながら、前向きな選択を後押しする姿が印象的に描かれています。

モデル・タレントとしてキャリアを積み重ねる中で、数々の選択を経験してきた貴島明日香。その姿勢や信頼感は、「IT／Web業界で自分らしいキャリアを築きたい」と考える人々にとって、共感と安心感を与える存在としてCMの世界観と重なります。

そこで、貴島明日香さんに就活について質問をしてみました。

Q1. 学生時代に思い描いていた将来の職業は何でしたか？

A.グラフィックデザイナーや映像デザイナー、モーショングラフィックデザイナーなどアート系に興味がありました！

Q2. もし今あらためて就職活動をするとしたら、どんな職業に就いていたと思いますか？

A.誰かをサポートしたり、何かを提案したりするような職業です。自分が結婚式をした時に周りのスタッフの方に感銘を受けたので、ウェディング系にも興味があります！

Q3. あなたの強みは、どんな仕事・職場で一番活かせると思いますか？

A.こだわりと集中力がある方なので、1人で黙々と何かを作り上げるお仕事などに活かせると思います。

Q4. 就活中の方に、ひとつアドバイスをするとしたら？

A.周りと比べすぎず、自分が伸びた実感をぜひ大事にしてください！小さな成長が必ず力になると思います。

視聴URL：

『IT転職ライナー 給料不満・スキル磨きたい』篇 30秒

https://youtu.be/7szu75WFTxw

『IT転職ライナー 転職迷子・入社後心配』篇 30秒

https://youtu.be/6JPP2jRBrOY

『IT転職ライナー スキルアップ』篇 15秒

https://youtu.be/KH4Ytgp1VNo

『IT転職ライナー 年収』篇 15秒

https://youtu.be/n6s9XMDCfZw

『IT転職ライナー 文系エンジニア』篇 15秒

https://youtu.be/F1q-GVIu-Hc

【貴島明日香】

・1996年2月15日生まれ

・BAILA レギュラーモデル

・3匹の愛猫（たいが・とわ・つき）と暮らしている

[Instagram](https://www.instagram.com/asuka_kijima/)

[TikTok](https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc))

[YouTube](https://www.youtube.com/@asukasanchi)

[X](https://x.com/asuka_kijima)

[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/kijima-asuka/)

[公式ウェブサイト](http://trapeziste-creative.com)

[Instagram公式アカウント](https://www.instagram.com/trapeziste_official/)

■株式会社ユニゾン・テクノロジーについて

株式会社ユニゾン・テクノロジーは、「情報技術を通じて新たな価値を創造する」をビジョンに掲げ、創業以来赤字なし、毎年150％以上の成長を続けています。

IT/Web専門の転職・就活エージェント「ユニゾンキャリア」を運営し、IT/Web専門だからこそ実現できる高い専門性と、精度の高いマッチングを強みとしています。

私たちは、ITを通じて日本社会が抱える課題の解決に貢献し、社会から必要とされ続けるサービスと企業を目指しています。