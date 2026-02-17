JR北海道の所有地にワークマンハウスとして北海道・十勝地方初となる長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス帯広」が2026年7月に開業決定

レッドホーストラスト株式会社

北海道ジェイ・アール都市開発株式会社（JR北海道グループ会社、本社：北海道札幌市北区 代表取締役社長：前川直之 以下、北海道ジェイ・アール都市開発）とレッドホーストラスト株式会社（本社：北海道札幌市中央区 代表取締役社長：八重樫暁 以下レッドホーストラスト）は、北海道旅客鉄道株式会社（以下、JR北海道）の所有地に、北海道ジェイ・アール都市開発が建設する建物をレッドホーストラストに賃借し、ワークマンハウスとして北海道・十勝地方初となる長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス帯広」を開業いたします。

なお、2026年7月の開業に向けて計画を推進しております。

「ワークマンハウス」外観イメージ（写真はワークマンハウス士別店）

本施設は、JR北海道グループが推進する鉄道沿線価値向上を目指した取り組みの1つとして、北海道ジェイ・アール都市開発とレッドホーストラスト、初の共同プロジェクトとなります。

現在、都市部ではホテルの開発が進む一方で、地方の小規模自治体では宿泊インフラの維持が困難な状況にあります。

地方のビジネス旅館や民宿の多くは建物の老朽化が進み、さらに後継者不足によって廃業を余儀なくされている宿泊施設が後を絶ちません。

また、公共土木・建設工事や民間建設工事、メンテナンス工事、農業・酪農・漁業関係などの一次産業に従事する方々は、数週間～数年にわたる長期出張を伴うことが多くあり、特に観光客が増加する夏季繁忙期には一般利用客との予約争奪となるため、地域産業を支える労働者が宿泊先を確保できず、現場から遠く離れた宿泊施設から数時間かけて通勤せざるを得ないケースも多く発生しております。

レッドホーストラストはこうした地方の宿泊空白地帯の問題を解決し、地域経済と日本のインフラ維持を支えるために2020年に「ワークマンハウス」事業を開始。現在では北海道内に28店舗展開しております。

また、ご利用者様からは「手頃な料金設定」や「プライベートが守られた完全個室」、「ボリューム満点の日替わり定食」、「スケジュール変更への柔軟な対応」などで高い評価を得ており、法人のお客様のリピートは70％を超えております。

北海道ジェイ・アール都市開発とレッドホーストラストは、今回の帯広への出店を皮切りに、今後もJR北海道が所有する各地の遊休不動産を活用し、宿泊施設が減少している地域に新たな宿泊拠点を作ることを検討するとともに、地方創生と労働環境の改善に寄与することを目指します。

■帯広の宿泊需要について

帯広市は、日本屈指の農業・食品製造業の集積地であり、関連施設やプラント等の建設や維持管理に伴う長期滞在需要が多数あります。加えて、観光都市としてホテルや商業施設の新築・改修工事も活発であり、公共事業（道路・河川・公営住宅等）を含めた多様な工事需要が存在します。 また、本施設は帯広市内だけではなく、音更町、芽室町、幕別町などの近隣町村へも車で15～25分でアクセス可能な好立地に位置しており、十勝地方における工事・ビジネス出張の新たな拠点を目指しております。

■ワークマンハウスの特徴

ワークマンハウスは、現在北海道内に28店舗展開。風呂トイレ共有タイプと全室ユニットバス完備のプレミアムタイプの2種類があり、今回開業を予定している「ワークマンハウス帯広」は全室シングルルーム、風呂トイレ共有タイプとなります。

1. シンプルでリーズナブルな料金設定

1泊から数ヶ月、数年単位の滞在を想定したリーズナブルな料金体系。企業様の出張コストを抑えつつ、自宅のようにくつろげる快適な滞在を提供いたします。

2. プライベートの守られた完全個室

長期滞在を快適にするために、お部屋にはスマートテレビ、2ドア式冷蔵庫、Wi-Fiなどを完備。また、喫煙可の客室もご用意しております。

・客室設備：Wi-Fi、テレビ、冷蔵庫、ハンガーラック、ランドリーバスケット、エアコン、暖房機器

・無料アメニティ：ハミガキセット、カミソリ、バスタオル・フェイスタオル（貸出）

・共有設備：食堂、無料ランドリールーム、大浴場、洗面ルーム、シャワールーム

※ 寝巻のご用意はございません

3. ボリューム満点。心温まる手作り料理

働く人の健康を守る「日替わり定食」の提供 ボリューム満点かつ栄養バランスに配慮した日替わり定食を提供。朝・夕2食付きとお弁当付きの3食プランから選べて、毎日食べても飽きない家庭の味で長期出張者の健康管理を強力にサポートします。

また、「おにぎり無料サービス」や「アイス無料サービス」「給茶機サービス」「洗濯機・乾燥器無料」「冷えたジョッキサービス」など無料サービスも充実しております。

【ワークマンハウス帯広 基本情報】

【宿泊料金】

・1泊から利用可能

・30泊以上の長期ご利用で最大22％オフとなるマンスリープランが利用可能

※ 別途宿泊税300円がかかります

※ 初期費用不要。清掃費、布団代などの追加費用はかかりません

＜物件所有会社＞

北海道ジェイ・アール都市開発株式会社

本社：〒060-0806 札幌市北区北6条西7丁目5番地22

設立： 1965年7月26日

代表者：代表取締役社長 前川 直之

事業内容：

札幌圏や地方都市圏の鉄道沿線価値の向上に努め、札幌駅周辺に置いて魅力あふれる都市空間を提供していきます。

・宅地建物取引業法に基づく不動産の売買、賃貸、斡旋

・不動産の管理業務及び駐車場の経営

・鉄道高架下及び付属用地等に建設した店舗、倉庫、物置並びに駐車場の賃貸に関する事業

・広告事業、物品販売業

・建築工事の設計、施工、監理並びにコンサルタント業務

・その他付帯する業務

会社ホームページ：https://www.hjt.co.jp/

＜運営会社＞

レッドホーストラスト株式会社

本社：〒060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目5番地 南一条Kビル 8階

設立：1999年8月

代表者：代表取締役 八重樫 暁

事業内容：

北海道内でワークマンハウスを28店舗運営。2027 年までに北海道内で合計1,500室の「ワークマン

ハウス」のオープンを目指し、さらには宿泊需要が高い日本各地の地方エリアへの出店も展開していきます。

・宿泊施設企画運営事業

・工事事業者支援事業

・不動産の売買

会社ホームページ： https://redhorse-trust.com/

