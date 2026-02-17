【コクヨサプライロジスティクス】2025年度「物流×産学連携プロジェクト」活動成果報告

コクヨ株式会社

コクヨグループの物流機能を担うコクヨサプライロジスティクス株式会社（本社：大阪市／社長：若林 智樹、以下「KSL」）は、持続可能な物流の仕組みづくりへの貢献と、次世代を担う人材への教育機会の提供を目的として、2021年より産学連携プロジェクトを推進しています。

5年目となる2025年度は、活動エリアを中部・九州エリアへ拡大し、地域のパートナー企業・行政機関・金融機関も加わった「産学官連携」へと進化。全国4大学（千葉商科大学、名古屋学院大学、近畿大学、久留米大学）の学生が、持続可能な物流の実現に向けた実践的な課題解決の提案に取り組みました。この度、各地での最終報告会および、代表チームによる「合同成果発表会」を終え、本年度の活動成果を報告いたします。

1．各エリアにおける活動と最終報告会の振り返り

合同成果発表会の様子

プロジェクト期間中、各大学はパートナー企業・団体とともに現場見学やグループワークを重ね、研究成果を報告しました。

各拠点活動期間・連携先

【中部エリア】名古屋学院大学（杉浦ゼミ）×キムラユニティー株式会社

キムラユニティー株式会社との連携に加え、中部運輸局愛知運輸支局の後援、株式会社三菱UFJ銀行の協力を得た、KSL初となる「産学官連携」モデルとして実施。学生は「地域の物流」という身近な課題に挑み、プレゼンテーションでは持続可能な物流の実現に向けた具体的なアイデアが披露されました。

【近畿エリア】近畿大学（高橋ゼミ）

昨年度に続き、サステナビリティや「物流の2030年問題」といった社会的意義の高いテーマと、KSLの事業課題を融合させた研究テーマを設定。KSL近畿IDCの現場見学を経て、地域課題と物流業界の課題を掛け合わせた、学生ならではの柔軟で斬新な解決策が提案されました。

【九州エリア】久留米大学（近江ゼミ）×久留米運送株式会社

九州初の本プロジェクトでは、地域に根差した久留米運送株式会社と協働し、現場視察を経て課題解決の提案に挑戦。「災害時の役割」や「未来を支えるインフラとしての重要性」といった社会的価値から、「業界の魅力」「働く人のモチベーション向上」「就職人気の改善」といった現場の課題まで、5つのテーマで物流の魅力を発信する提言をまとめました。

【首都圏エリア】千葉商科大学（大下ゼミ）

2021年度から継続的な連携を行っている千葉商科大学では、今回「物流現場の『未活用資源』を活用した働き続けたくなる仕組みのデザイン」をテーマに掲げました。ゼミ開講直後のわずか2カ月という限られた期間でありながら、磨きがかかった素晴らしい提案が揃いました。

2．合同成果発表会の開催

プロジェクトの総括として、2026年2月13日に「合同成果発表会」を近畿大学・名古屋学院大学・コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」を各会場とし、それらをオンラインで相互に繋ぐハイブリッド形式にて開催しました。当日は、各校の代表チームが最終報告会から内容をさらにブラッシュアップして発表を行いました。また、特別企画として「KSLや参画企業に聞いてみたいこと」をテーマに事前アンケートを実施。当日はその内容について企業側からフィードバックを行うとともに、学生との活発な意見交換が行われ、双方にとって非常に有意義な時間となりました。

開催日：2026年2月13日（金）

参加：近畿大学、名古屋学院大学、千葉商科大学、KSL社員、パートナー企業関係者

内容：

1.各大学の最終プレゼンテーション

成果報告１.（近畿大学）「若年層物流戦略」

成果報告２. (名古屋学院大学)「ずっと働きたくなる職場とは？」

成果報告３. (千葉商科大学)「物流現場を冒険に変える！！」

2.特別企画「学生から企業への逆質問タイム」：事前アンケートで集めた率直な疑問に企業側が回答

3.KSL・キムラユニティー株式会社から講評・統括

3．今後の展望

KSLは、本プロジェクトを通じて得られた学生たちの斬新な視点や提言を、自社の物流基盤の強化のみならず、業界全体の構造的課題を解決するヒントとして、提案内容の実現に向けた具体的な検討を進めてまいります。

2025年度は、中部・九州エリアへの拡大に加え、行政や金融機関を巻き込んだ「産学官」の連携へと進化し、共創のネットワークがより強固なものとなりました。今後もこの「共創の輪」を全国へと広げ、地域社会やパートナー企業と共に、次世代を担う人材育成と「持続可能な物流」の実現に邁進してまいります。

