【知と技が交差するウイスキーイベント】マスター・オブ・ウイスキーと蒸留家が集う「Oyama Whisky Salon」を小山駅で開催──対話とテイスティングで紐解くその魅力

株式会社ロイヤルマイルは、2026年3月14日（土）、栃木南部プロモーションの特別企画として、小山駅構内にて「Oyama Whisky Salon（小山ウイスキーサロン）」を開催いたします。本イベントでは、栃木県初のウイスキー蒸溜所を立ち上げた蒸留家・西堀哲也氏と、世界的に活躍する小山市出身のバーテンダー・静谷和典氏による初のクロストークが実現。

「造り手」と「届け手」の両視点からウイスキーの多角的な魅力を紐解くほか、限定ウイスキーのテイスティングやカクテル実演など、駅ナカという非日常空間でこれまでにない参加型体験を提供いたします。

イベント概要

■日時

2026年3月14日（土）16：15～19：15

■会場

小山駅在来線改札内イベントスペース

■内容

・クロストーク（日本酒蔵がウイスキーを造る理由、世界のウイスキーと日本の立ち位置紹介）

・ウイスキーテイスティング体験

・カクテルづくり実演

・ウェルカムドリンク１種、ウイスキー３種、日本酒１種、 カクテル１種、簡易おつまみ１種の提供

■販売価格

20,000円(税込)

■募集人数

先着35名

※20歳以上の方限定

■販売期間

2026年2月6日10:00～

※定員に達し次第、申し込みを終了します。

申し込みはこちらから :https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a005/a005-289?_gl=1*ska5sq*_gcl_au*OTMyMjgyODM0LjE3NzA5MjA0MDc.*_ga*ODcxNjA5MDgyLjE3NTc4NDI3NDU.*_ga_S3XNZYZ5BT*czE3NzA5MjA0MDckbzMkZzAkdDE3NzA5MjA0MDckajYwJGwwJGgw

クロストーク登壇者紹介

■西堀 哲也 (西堀酒造株式会社 取締役・六代目蔵元)

東京大学文学部を卒業後、業務システム開発企業のエンジニアを経て、2016年12月 に家業である西堀酒造株式会社に入社。 日本初となるLED色光照射発酵日本酒「ILLUMINA(イルミナ)」の考案で特許を取得。 2022 年に栃木県初のウイスキー蒸溜所「日光街道小山蒸溜所」を立ち上げ、製造責任者 としてウイスキー・ウォッカ・ジン等を製造。2025年ジャパニーズウイスキー「哲/TETSU」 をファーストリリース。

静谷 和典 (株式会社ロイヤルマイル 代表取締役)

第８代マスター・オブ・ウイスキー。「BARLIVET」や「新宿ウイスキーサロン」を経営 し、最高峰のウイスキー体験を提供。SNSフォロワー数は270万人を超え、世界へ文化 を発信する。また「咲グラス」等のプロダクト開発も手掛ける。 北海道大樹町でのTAIKI COSMIC GLEN DISTILLERYの取締役も務める。

小山蒸留所について

栃木県小山市に位置する日光街道小山蒸溜所は、1872年創業の老舗「西堀酒造」が日本酒造りで培ってきた150年以上の伝統と技術を礎に、2022年に設立した栃木県内初のウイスキー蒸溜所であり、代表の西堀哲也氏が「日本酒蔵だからこそ可能なウイスキー造り」を追求し、自社で培養した日本酒酵母や、日光連山の伏流水を使用するなど、世界でも類を見ない独自の製法によって、麦の甘みと日本酒特有の華やかな香りが調和した唯一無二のニューボーンやウイスキーを生産しており、地域の風土を瓶の中に閉じ込めたような、日本ならではのクラフトウイスキーの新たな可能性を世界に向けて発信し続けている、今注目を集める新進気鋭の蒸溜所です。

ロイヤルマイル代表 静谷 和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役



■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。



■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。



■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。



■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

小山蒸留所 公式ウェブサイト

https://nishiborisyuzo.com/nikko-kaido-oyama-distillery

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bartendershizutanien