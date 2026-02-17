【デジコン×Akamai】パートナーシップを締結

デジコン株式会社

動画撮影・配信事業を手がけるデジコン株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役：山本善宣、(以下「デジコン」）は、アカマイ・テクノロジーズ合同会社（以下「Akamai」）とパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、デジコンは Akamai Cloudを活用したインフラ設計、構築、運用支援サービスの提供が可能となりました。

背景

デジコンでは、基幹事業である動画配信サービスにおいて、10年以上にわたりAkamaiの各種サービスを利用してまいりました。

AkamaiがIaaS事業を開始したことを契機に、デジコンではAkamai Cloudの検証および実運用を進め、その性能や運用面での有用性について知見を蓄積してきました。

こうした実績と経験をもとに、Akamai Cloudの持つ特性をより多くの企業へ提供したいと考え、両社で協議を重ねた結果、このたびパートナーシップ契約の締結に至りました。

解決できる課題

デジコンは動画関連事業を主軸としながら、Webサービスの開発・運用保守も手がけております。

お客様からよく寄せられる以下のような課題に対し、Akamai Cloudの特性を活かした解決策を提供してまいります。

今後の展望

- オンプレミス環境からクラウドへ移行したいが、諸事情によりAWSなどのメガクラウドを利用できない- 通信量が多いサービスにおいて、一般的な従量課金型クラウドではコスト増加が懸念される- ソフトウェアエンコーダーを運用しているが、GPU性能不足により処理時間が長くなっているため改善したい

今後デジコンでは、動画配信で培ってきたノウハウとAkamai Cloudのインフラ基盤を組み合わせ、高トラフィック・高負荷なサービスに適したクラウド活用支援を提供してまいります。

インフラ設計から構築、運用までを一貫してサポートすることで、お客様のサービス品質向上とコスト最適化に貢献していく所存です。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長 日隈寛和様からのコメント

このたび、長年にわたり当社サービスをご活用いただいてきたデジコン株式会社様と、Akamaiのパートナーとして新たな一歩を共に踏み出せることを、心より歓迎いたします。

デジコン様には、10年以上にわたり当社テクノロジーを実ビジネスの現場で活用し、その価値を実証していただいてきました。

Akamaiのユーザーとしての実体験と現場で培われた知見の双方をお持ちのデジコン様は、当社にとって非常に心強いパートナーです。今回の協業により、デジコン様の見識と当社の分散型クラウド基盤を組み合わせることで、より多くのお客様に新たな選択肢を提供できるものと期待しています。

両社の強みを掛け合わせることで、お客様のクラウド活用、コスト最適化を加速させ、日本におけるクラウドの可能性をさらなる高みへと昇華させてまいります。

デジコン株式会社 代表取締役社長 山本善宣のコメント

この度、10年来に渡り強固な協力関係を築いてきたアカマイ・テクノロジーズ合同会社と、正式にパートナー契約を締結しました。デジコンはこれまで、高品質な動画配信や安定的且つ大規模なコンテンツデリバリーにおいて、Akamaiのソリューションを中核に据え、多くのお客様のビジネスを支えてまいりました。

今回の提携により、従来のCDN（配信）領域に加え、強力なクラウドコンピューティング製品である『Akamai Cloud』を当社のサービスラインナップに統合することが可能となります。これにより、お客様は、配信の最適化だけでなく、インフラの構築からセキュリティまで、よりシームレスかつコストパフォーマンスに優れた一気通貫の当社サービスを享受いただけるようになります。

デジタルコンテンツの在り方が多様化する中、エッジとクラウドが融合したAkamaiの先進的なテクノロジーは、次世代のビジネス基盤になると確信しています。デジコンが長年培ってきた運用ノウハウと、Akamaiのグローバルでセキュアなクラウド環境を掛け合わせることで、お客様の『挑戦』を技術的な制約から解放し、さらなるビジネス成長を加速させるべく、ご期待に沿えるよう奮起してまいります。

「私たちは今後も、Akamaiとのパートナーシップを一層強化し、変化の激しいデジタル社会において、お客様にとって最も信頼される技術パートナーであり続けることをお約束いたします。」

会社概要

デジコン株式会社

代表者：代表取締役 山本善宣

設立：1995年9月1日

所在地：本社・スタジオ

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル4階

資本金：3,000万円

事業内容：

ITネットワークシステムの構築・提供・運用

ITネットワークシステムを利用した映像・動画配信ソリューションに関する開発・構築・提供・運営

映像制作及び各種メディア変換・トランスコード

HP：https://www.digi-c.co.jp/