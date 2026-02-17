自家製の餃子風味のあんが入った「ほっ！と飲茶 餃子ドッグ」を新発売
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
伊藤ハム株式会社は、片手でサクっと食べられる人気の「ほっ！と飲茶」シリーズから、手軽な中華まんのワンハンドスナック「ほっ！と飲茶 餃子ドッグ」を発売します。
◇ポイント1：
お子さまも大人も大好きな餃子風味のワンハンドスナック
片手で食べやすいサイズでご好評いただいている「ほっ！と飲茶」シリーズから、「餃子ドッグ」が登場。豚肉、きゃべつ、ニラなどを使用した自家製の餃子風味のあんを、中華まん生地で包みました。お子さまも大人も大好きな味付けです。
◇ポイント2：
電子レンジで温めて、片手で手軽に食べられる
電子レンジで温めるだけなので、忙しいときにも便利です。慌ただしい朝食や軽く済ませたい昼食、お子さまのおやつなどにお薦めです。
【商品名＆内容量】ほっ！と飲茶 餃子ドッグ （3個入り）180ｇ
【希望小売価格】500円（税込）
【発売地区】全国
【発売時期】2026年3月1日
