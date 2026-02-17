全国で【赤から】を展開する株式会社甲羅が『マイナビ転職フェア 名古屋』に出展。東海エリアをはじめ、全国で次世代人材の採用強化を加速！

株式会社甲羅

全国で鍋料理の「赤から」や、老舗かに料理専門店「甲羅本店」を展開する株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）は、2026年2月14日（土）にウインクあいち（名古屋市）で開催された『マイナビ転職フェア 名古屋』に出展いたしました。当日は多くの来場者に当社ブースへお立ち寄りいただき、今後のビジョンや働く環境について直接ご紹介する機会となりました。

当社では引き続き、東海エリアをはじめ全国で次世代を担う人材の採用を強化してまいります。

多くの来場者と交流 東海エリアでの採用をさらに強化！

当日は、飲食業界へのキャリアチェンジを検討されている方や、キャリアアップを目指す方など、多くの方々にブースへお越しいただきました。第二創業期を迎える当社のビジョンや、今後の店舗展開、キャリアパスについて直接対話させていただき、とても有意義な時間となりました。



今回の出展を機に、東海エリアでの採用をさらに強化してまいります。

店舗スタッフをはじめ、人事部・経理部・販売部・マーケティング部など本部スタッフも幅広く募集しております。



▼東海エリア限定募集（総合職：店舗スタッフ・人事スタッフ）

https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-234280-4-1-1/(https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-234280-4-1-1/)

全国でも積極採用を継続中！

現在、当社では東海エリアにとどまらず、全国各地でも新しい仲間を募集しています。

■オープニング募集3店舗有

■全国既存店も同時募集

■上位ポジションを目指したい方歓迎

創業50年以上の歴史で培ってきたホスピタリティや各ブランドの独自性を大切にしながらも、デジタル活用や事業拡大への投資を積極的に進め、経営基盤のさらなる強化に取り組んでいます。時代にマッチした感性と挑戦心を持ち、これからの株式会社甲羅をともにつくり上げていく仲間を求めています。



▼全国エリアの募集はこちら

https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-444599-1-2-1/?tdSearchId=1651460337(https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-444599-1-2-1/?tdSearchId=1651460337)

株式会社甲羅について

株式会社甲羅は【おいしさと楽しさの創造】を企業理念として鍋料理の「赤から」、かに料理専門店の「甲羅本店」といったブランドを中心にグループ全体で約200店舗を展開しています。私たちの強みは、強いブランド力と時代に合わせて進化を続ける高い商品力です。他社にはない独自性をもった商品・サービスをお客様に提供しています。

株式会社甲羅の募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/126_1_7ae2669ffb9459b5060165d4e4abafe8.jpg?v=202602171251 ]

【募集職種】 店長・店長候補 / 人事・労務・採用

【特徴項目】 未経験・既卒・第二新卒歓迎

【PRポイント】・創業50年の安定した事業基盤

・店舗数急拡大中（前年比＋10％）

・全店休業導入など全社的に改革を推進中

株式会社甲羅の採用情報はこちら :https://www.kora.co.jp/recruitment/