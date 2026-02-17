沼る猫好き続出！猫の日に猫まみれの祭典「てんにゃんかい」阪神梅田本店２階で2月18日(水)より開催

CREATORS RUSH!!

「てんにゃんかい」は、毎年2月の“猫の日（2月22日）”に合わせて開催されている猫モチーフイベントです。2024年にはテレビでも紹介され、SNSを中心に話題を集めました。毎年開催を重ねる中で、百貨店発の猫イベントとして定着し、猫好きの来場者から高い支持を得ています。

2026年開催となる今回は、2月18日（水）から2月24日（火）までの7日間、阪神梅田本店２階にて実施します。会場には全国から集まった作家による猫モチーフ雑貨アクセサリーが一堂に集結。イラスト雑貨、アクセサリー、ステーショナリー、布小物など、ジャンルを超えたラインナップが並び、ここでしか出会えない限定アイテムや一点物も多数展開予定です。

本イベントの特徴は、猫好きはもちろん、ギフト需要や雑貨好き層にも楽しんでいただける内容となっており、百貨店ならではの安心感とイベントならではのワクワク感を同時に味わえる企画として展開します。

【開催概要】

■イベント名： てんにゃんかい

■会期： 2026年2月18日（水）～2月24日（火）

■時間： 10:00～20:00（※最終日は18:00まで）

■会場： 阪神梅田本店 2階 クリエイターズヴィレッジ

■住所： 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号

■入場料： 無料

※参加作家情報・最新情報は公式SNSにて随時公開予定

クリエイターズラッシュ！！について

クリエイターズラッシュ！！は、クリエイターと企業・商業施設をつなぐイベント企画・プロデュース団体です。百貨店や商業施設でのポップアップイベント運営、IP・コンテンツ開発支援などを通じて、クリエイターの発信機会創出と新しいマーケットづくりに取り組んでいます。

主催：クリエイターズラッシュ！！

代表：田中侑助

事業内容：イベント企画・運営／クリエイター支援／IPプロデュース