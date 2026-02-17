東京メトロの駅ナカ商業施設「Echika」全6施設で開催する「毎日チャレンジスクラッチ」に「マイグル」が採用

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は株式会社メトロプロパティーズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：黒須良行、以下：メトロプロパティーズ）が開催する「毎日チャレンジスクラッチ」に、当社が提供する“ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」が採用されたことをお知らせいたします。

■背景・キャンペーンの狙い

メトロプロパティーズが運営するEchika・Echika fitは、東京メトロの駅構内という利便性の高い立地に全6施設展開し、通勤・通学などの生活導線上で多くの人に利用されています。しかし、毎年目まぐるしく入れ替わる都心の駅利用客に向けて、施設や店舗の認知を維持することが課題となっていました。

メトロプロパティーズではこの課題の解決に向け、2025年8月に「マイグル」を本格導入し、継続して施策を展開しています。

2月17日（火）より開始するキャンペーン「毎日チャレンジスクラッチ」では、「誰でも・毎日・気軽に参加できる」シンプルな仕組みを採用し、ライトユーザー層の参加を促すことを目的としています。 参加のハードルを下げることでLINE公式アカウントの新規友だち登録を促進し、デジタル接点を拡大します。本施策を通じて得られた参加データや行動データをもとに、ライトユーザー層の再来店や購買等につながる体験を段階的に設計することで、店舗における行動の習慣化と、長期的な顧客関係の構築を目指します。

※2025年2月7日プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/fko6cB6Q

※2025年8月18日プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/rxs1vyaN

■「毎日チャレンジスクラッチ」概要

LINEミニアプリ上で1日1回スクラッチくじに挑戦でき、抽選で300円分のお買物券をプレゼントします。

開催期間：2026年2月17日（火）～2026年2月23日（月）

お買い物券利用期間：2026年2月17日（火）～2026年3月1日（日）

対象施設：Echika 表参道、Echika 池袋、Echika fit 東京、Echika fit 銀座、Echika fit 永田町、

Echika fit 上野

参加方法：LINEミニアプリ上でスクラッチくじに挑戦し、抽選で300円分のお買物券をプレゼントします。

URL：https://www.metropro-sc.jp/echika-omotesando/event/item_eventnews.jsp?id=97

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供