専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから2品を新発売
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ 180g
鉄板焼きミニハンバーグ 175g
既存品：鉄板焼きハンバーグ
既存品：鉄板焼き大判ハンバーグ
伊藤ハム株式会社は、ハンバーグ専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから、「3種のチーズ入りハンバーグ」と「ミニハンバーグ」を発売します。
◇ポイント1：ソースなしでもおいしい「3種のチーズ入りハンバーグ」
ハンバーグの中には、ゴーダチーズ・チェダーチーズ・モッツァレラチーズを使用した、とろけるチーズソースが入っています。また、ご家庭では再現が難しい専門店風の焼き目を付けています。
◇ポイント2：お弁当や料理素材としても使いやすい「ミニハンバーグ」
お弁当にちょうどいいミニサイズで、冷めてもやわらかい食感をお楽しみいただけます。使う分だけ切り取り、残りは冷凍保存できるため、お好きなタイミングで使いたい分だけご使用いただけます。
◇ポイント3：レンジでトレイのまま温められる「鉄板焼き」シリーズ
「鉄板焼き」シリーズは、ソースがなくてもおいしくお召し上がりいただけるよう、鉄板でこんがり焼きました。レンジでトレイのまま温めることができ、昼食・夕食の1品やお弁当など、さまざまな食シーンでご使用いただけます。
【商品名＆内容量】
１.鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ 180g
２.鉄板焼きミニハンバーグ 175g
【希望小売価格】１.400円（税込） ２.470円（税込）
【発売地区】全国
【発売時期】2026年3月1日
