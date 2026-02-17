専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから2品を新発売

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社は、ハンバーグ専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから、「3種のチーズ入りハンバーグ」と「ミニハンバーグ」を発売します。

鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ 180g鉄板焼きミニハンバーグ 175g

◇ポイント1：ソースなしでもおいしい「3種のチーズ入りハンバーグ」

ハンバーグの中には、ゴーダチーズ・チェダーチーズ・モッツァレラチーズを使用した、とろけるチーズソースが入っています。また、ご家庭では再現が難しい専門店風の焼き目を付けています。

◇ポイント2：お弁当や料理素材としても使いやすい「ミニハンバーグ」

お弁当にちょうどいいミニサイズで、冷めてもやわらかい食感をお楽しみいただけます。使う分だけ切り取り、残りは冷凍保存できるため、お好きなタイミングで使いたい分だけご使用いただけます。

◇ポイント3：レンジでトレイのまま温められる「鉄板焼き」シリーズ

「鉄板焼き」シリーズは、ソースがなくてもおいしくお召し上がりいただけるよう、鉄板でこんがり焼きました。レンジでトレイのまま温めることができ、昼食・夕食の1品やお弁当など、さまざまな食シーンでご使用いただけます。

【商品名＆内容量】

１.鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ 180g

２.鉄板焼きミニハンバーグ 175g

【希望小売価格】１.400円（税込） ２.470円（税込）

【発売地区】全国

【発売時期】2026年3月1日

既存品：鉄板焼きハンバーグ既存品：鉄板焼き大判ハンバーグ