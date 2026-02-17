専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから2品を新発売

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社は、ハンバーグ専門店の味を追求した「鉄板焼き」シリーズから、「3種のチーズ入りハンバーグ」と「ミニハンバーグ」を発売します。




鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ　180g

鉄板焼きミニハンバーグ　175g

◇ポイント1：ソースなしでもおいしい「3種のチーズ入りハンバーグ」


ハンバーグの中には、ゴーダチーズ・チェダーチーズ・モッツァレラチーズを使用した、とろけるチーズソースが入っています。また、ご家庭では再現が難しい専門店風の焼き目を付けています。



◇ポイント2：お弁当や料理素材としても使いやすい「ミニハンバーグ」


お弁当にちょうどいいミニサイズで、冷めてもやわらかい食感をお楽しみいただけます。使う分だけ切り取り、残りは冷凍保存できるため、お好きなタイミングで使いたい分だけご使用いただけます。






◇ポイント3：レンジでトレイのまま温められる「鉄板焼き」シリーズ


「鉄板焼き」シリーズは、ソースがなくてもおいしくお召し上がりいただけるよう、鉄板でこんがり焼きました。レンジでトレイのまま温めることができ、昼食・夕食の1品やお弁当など、さまざまな食シーンでご使用いただけます。






【商品名＆内容量】


　１.鉄板焼き3種のチーズ入りハンバーグ　180g


　２.鉄板焼きミニハンバーグ　　　　　　　175g


【希望小売価格】１.400円（税込）　２.470円（税込）


【発売地区】全国


【発売時期】2026年3月1日




既存品：鉄板焼きハンバーグ

既存品：鉄板焼き大判ハンバーグ