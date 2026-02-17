【スカルペッタ東京】艶やかな赤が、春を彩る「Spring Strawberry Collection」　アフタヌーンティー＆シャンパン・フリーフロー付きコース2026年3月スタート

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダン・イタリアンのアジア1号店 スカルペッタ東京（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2026年3月から5月末まで、艶やかな赤が春を彩る、毎週土曜日限定のアフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」と、ディナータイムにシャンパン・フリーフローとともに楽しむストロベリーのスイーツプレート付きシェアコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」を発売いたします。

「Spring Strawberry Afternoon Tea」イメージ

Scarpettaは、2008年にニューヨークで誕生して以来、現地の食通たちに愛され続けているモダン・イタリアンの名店。2022年にアジア初上陸を果たした「スカルペッタ東京」では、“季節の恵みと伝統菓子で彩る、イタリアを旅するモダン・ティータイム”をテーマに、季節ごとに異なる世界観でお届けするアフタヌーンティーシリーズを展開しています。

この春は、赤の濃淡や艶、ローズの香り、ベリーの余韻を重ねることで、ストロベリーをScarpettaらしい感性で表現しました。

スイーツは、ピンク色のクリームが印象的な“いちごのモンブラン“をはじめ、イタリアの伝統的なシュークリーム“ビニエ”、いちごに見立てた“セミフレッド”、艶やかな“ルージュマカロン”など、味わいだけでなく視覚的な美しさにもこだわったラインナップ。セイボリーやティー&コーヒーとともにお楽しみください。

またディナータイムには、シャンパンを心ゆくまで堪能できるフリーフロー付きコースもご用意。人気料理を気軽なシェアスタイルで味わいながら、締めくくりにはアフタヌーンティーと同様のストロベリーのスイーツプレートをご用意しています。

春の光に映える赤、一口ごとに重なる香りと余韻。「スカルペッタ東京」が提案する、少し大人なストロベリーコレクションをご体験ください。

さらに3月から4月にかけては、店内やテラスから桜を望むことができる特別な季節。歓送迎会など、大切な節目の集まりが増えるこの時期に合わせ、通常は定休日となる月曜日も期間限定で営業いたします。昼はアフタヌーンティー、夜はシャンパン・フリーフロー付きディナーコースとともに、春のひとときをゆったりとお楽しみいただけます。

＜メニュー概要＞

土曜日限定アフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」

価格：6,000円（税込・サービス料別）

販売期間：2026年3月7日（土）～5月30日（土）※土曜日限定

時間：14:00～16:00のご入店で2時間制（L.O. 90分）

■スイーツ

・いちごに見立てたセミフレッド

いちごのフォルムが目を惹く艶やかなアイスケーキ。見た目の愛らしさとなめらかな口どけが印象的。

・ルージュマカロン

鮮やかなルージュカラーの生地でストロベリーチョコクリームをサンド。艶やかな佇まいの王道スイーツ。

・いちごのモンブラン

ストロベリークリームを絞り上げた、ピンク色が映えるモンブランはやさしい甘さと軽やかな後味。

・イタリア伝統のシュークリーム“ビニエ”

サクッとしたクッキーシューにストロベリー&カスタードクリームといちごをサンド。

軽やかな食感と甘酸っぱさのバランスが楽しめる。

・ブディーノ・ロッソ ラズベリーチュイール

なめらかな食感のプリンにローズのジュレが鮮やかに映える。チュイールがアクセントに。

・ いちごのマリトッツォ

ブリオッシュ生地に生クリームをたっぷりと。いちごをのせ、真っ赤なラズベリーパウダーをまとわせた春らしい一品。

・ローズ香るパンナコッタ

赤いジュレが煌めき、ほんのりローズが香るパンナコッタ。華やかな香りと爽やかな後味。

・ダブルベリーケーキ

チョコレート生地にクリームを重ね、いちごとブルーベリーをトッピングしたミニケーキ。

■セイボリー

・帆立のタルタルとグリーンピースのムース

・アスパラガスとフォアグラのトルタ

・生ハムといちごの薄焼きクレープ “クレスペッレ”

・蛸のアランチーニ 炭とグアゼットソース

■コーヒー&ティー フリーフロー2時間制（L.O. 90分）

【コーヒーセレクション】アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ

【ハーニー＆サンズティーセレクション】4種類のティー、3種類のハーブティー、1種類のデカフェティー

※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます

※前日までに要予約

シャンパン・フリーフロー付きディナーコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」

販売期間：2026年3月3日（火）～5月30日（土）

時間：17:30～20:30 L.O.（土曜 14:00～20:30 L.O.）

■冷菜 本日の前菜

■パスタ スカルペッタシグネチャー トマトバジルのスパゲッティ

■メイン 豚ロースのミラノ風カツレツ

■デザート ストロベリーのスイーツプレート

・いちごに見立てたセミフレッド

・ルージュマカロン

・いちごのモンブラン

・イタリア伝統のシュークリーム“ビニエ”

・ブディーノ・ロッソ ラズベリーチュイール

・ いちごのマリトッツォ

・ローズ香るパンナコッタ ベリーのジュレ

・ダブルベリーケーキ

■ドリンク フリーフロー2時間制（L.O. 90分）

シャンパン、白・赤ワイン、ビール、モクテル2種類を含むカクテル15種類、ソフトドリンク3種類

「ローラン・ペリエ ラ キュヴェ」プラン 価格：11,000円（税込・サービス料別）

「テルモン レゼルヴ ブリュット」プラン 価格：12,174円（税込・サービス料別）

※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます

※前日までに要予約

Scarpettaとは

2008年、ニューヨークで最もファッショナブルなトレンド集積地であるミートパッキング地区に開業しました。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む5カ国6店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2026年2月16日時点

Scarpettaロゴの由来

スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。

店舗概要

レストラン名：スカルペッタ東京

住所：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F

電話番号：03-6450-1360

営業時間：火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）

土曜 14:00-23:00（L.O. 21:30）※日曜、月曜定休

※3, 4月は月曜日も特別営業いたします

座席数：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve

ホームページ：https://scarpettatokyo.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/