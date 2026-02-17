【スカルペッタ東京】艶やかな赤が、春を彩る「Spring Strawberry Collection」 アフタヌーンティー＆シャンパン・フリーフロー付きコース2026年3月スタート
アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダン・イタリアンのアジア1号店 スカルペッタ東京（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2026年3月から5月末まで、艶やかな赤が春を彩る、毎週土曜日限定のアフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」と、ディナータイムにシャンパン・フリーフローとともに楽しむストロベリーのスイーツプレート付きシェアコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」を発売いたします。
「Spring Strawberry Afternoon Tea」イメージ
Scarpettaは、2008年にニューヨークで誕生して以来、現地の食通たちに愛され続けているモダン・イタリアンの名店。2022年にアジア初上陸を果たした「スカルペッタ東京」では、“季節の恵みと伝統菓子で彩る、イタリアを旅するモダン・ティータイム”をテーマに、季節ごとに異なる世界観でお届けするアフタヌーンティーシリーズを展開しています。
この春は、赤の濃淡や艶、ローズの香り、ベリーの余韻を重ねることで、ストロベリーをScarpettaらしい感性で表現しました。
スイーツは、ピンク色のクリームが印象的な“いちごのモンブラン“をはじめ、イタリアの伝統的なシュークリーム“ビニエ”、いちごに見立てた“セミフレッド”、艶やかな“ルージュマカロン”など、味わいだけでなく視覚的な美しさにもこだわったラインナップ。セイボリーやティー&コーヒーとともにお楽しみください。
またディナータイムには、シャンパンを心ゆくまで堪能できるフリーフロー付きコースもご用意。人気料理を気軽なシェアスタイルで味わいながら、締めくくりにはアフタヌーンティーと同様のストロベリーのスイーツプレートをご用意しています。
春の光に映える赤、一口ごとに重なる香りと余韻。「スカルペッタ東京」が提案する、少し大人なストロベリーコレクションをご体験ください。
さらに3月から4月にかけては、店内やテラスから桜を望むことができる特別な季節。歓送迎会など、大切な節目の集まりが増えるこの時期に合わせ、通常は定休日となる月曜日も期間限定で営業いたします。昼はアフタヌーンティー、夜はシャンパン・フリーフロー付きディナーコースとともに、春のひとときをゆったりとお楽しみいただけます。
＜メニュー概要＞
土曜日限定アフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」
価格：6,000円（税込・サービス料別）
販売期間：2026年3月7日（土）～5月30日（土）※土曜日限定
時間：14:00～16:00のご入店で2時間制（L.O. 90分）
■スイーツ
・いちごに見立てたセミフレッド
いちごのフォルムが目を惹く艶やかなアイスケーキ。見た目の愛らしさとなめらかな口どけが印象的。
・ルージュマカロン
鮮やかなルージュカラーの生地でストロベリーチョコクリームをサンド。艶やかな佇まいの王道スイーツ。
・いちごのモンブラン
ストロベリークリームを絞り上げた、ピンク色が映えるモンブランはやさしい甘さと軽やかな後味。
・イタリア伝統のシュークリーム“ビニエ”
サクッとしたクッキーシューにストロベリー&カスタードクリームといちごをサンド。
軽やかな食感と甘酸っぱさのバランスが楽しめる。
・ブディーノ・ロッソ ラズベリーチュイール
なめらかな食感のプリンにローズのジュレが鮮やかに映える。チュイールがアクセントに。
・ いちごのマリトッツォ
ブリオッシュ生地に生クリームをたっぷりと。いちごをのせ、真っ赤なラズベリーパウダーをまとわせた春らしい一品。
・ローズ香るパンナコッタ
赤いジュレが煌めき、ほんのりローズが香るパンナコッタ。華やかな香りと爽やかな後味。
・ダブルベリーケーキ
チョコレート生地にクリームを重ね、いちごとブルーベリーをトッピングしたミニケーキ。
■セイボリー
・帆立のタルタルとグリーンピースのムース
・アスパラガスとフォアグラのトルタ
・生ハムといちごの薄焼きクレープ “クレスペッレ”
・蛸のアランチーニ 炭とグアゼットソース
■コーヒー&ティー フリーフロー2時間制（L.O. 90分）
【コーヒーセレクション】アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ
【ハーニー＆サンズティーセレクション】4種類のティー、3種類のハーブティー、1種類のデカフェティー
※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます
※前日までに要予約
シャンパン・フリーフロー付きディナーコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」
販売期間：2026年3月3日（火）～5月30日（土）
時間：17:30～20:30 L.O.（土曜 14:00～20:30 L.O.）
■冷菜 本日の前菜
■パスタ スカルペッタシグネチャー トマトバジルのスパゲッティ
■メイン 豚ロースのミラノ風カツレツ
■デザート ストロベリーのスイーツプレート
・いちごに見立てたセミフレッド
・ルージュマカロン
・いちごのモンブラン
・イタリア伝統のシュークリーム“ビニエ”
・ブディーノ・ロッソ ラズベリーチュイール
・ いちごのマリトッツォ
・ローズ香るパンナコッタ ベリーのジュレ
・ダブルベリーケーキ
■ドリンク フリーフロー2時間制（L.O. 90分）
シャンパン、白・赤ワイン、ビール、モクテル2種類を含むカクテル15種類、ソフトドリンク3種類
「ローラン・ペリエ ラ キュヴェ」プラン 価格：11,000円（税込・サービス料別）
「テルモン レゼルヴ ブリュット」プラン 価格：12,174円（税込・サービス料別）
※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます
※前日までに要予約
Scarpettaとは
2008年、ニューヨークで最もファッショナブルなトレンド集積地であるミートパッキング地区に開業しました。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む5カ国6店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2026年2月16日時点
Scarpettaロゴの由来
スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。
店舗概要
レストラン名：スカルペッタ東京
住所：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
電話番号：03-6450-1360
営業時間：火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）
土曜 14:00-23:00（L.O. 21:30）※日曜、月曜定休
※3, 4月は月曜日も特別営業いたします
座席数：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）
オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve
ホームページ：https://scarpettatokyo.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/