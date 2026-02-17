英国王立造幣局新作・「ライオンとイーグル」が新たなデザインに！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ライオンとイーグル プルーフ金/銀貨」を、2026年2月17日（火）に発売いたしました。

商品概要

ライオンとイーグル（ハクトウワシ）は、国を象徴する動物として世界的によく知られた存在であり、非常に象徴性の高いモチーフです。

ライオンは英国を象徴し、力強さと正義を表しています。

一方、ハクトウワシはアメリカ合衆国の象徴であり、同国が重んじる最も重要な価値のひとつである自由を体現しています。

大地の頂点に立つライオンと、空を支配するワシ。

それぞれが陸と空の頂点に位置する存在であることは、世界をリードする国家としての意志を象徴しています。

英国と米国の友好関係は広く知られており、この二国の象徴を組み合わせたテーマは、貨幣コレクターの間でも特に人気があります。

今回、この友好と協力という美しいテーマが、完全新デザインのプルーフコインとして新たに表現されました。

本作のデザインは、野生生物の復元画や自然史壁画で知られる受賞歴を持つミュージアムアーティスト、ベス・ザイケン（Beth Zaiken）氏と、ロイヤルミントのプロダクトデザインチームとの共同制作により誕生しました。

裏面には、互いに反対方向を見据えるライオンとワシが、調和のとれた構図で描かれています。

写実的で力強い表現は、ベス・ザイケンの卓越した才能を示すものであり、英国・米国双方のコレクターにとって注目の一枚となるでしょう。ご予約はお早めに！

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=525

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

