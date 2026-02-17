～The Elegant Spring～Amaou＆Sakura Dessert Collection 2026開催

ANAクラウンプラザホテル広島

ANAクラウンプラザホテル広島（広島市中区中町、総支配人：柴田公房）では、2026年3月7日（土）より、1階 オールデイダイニング「フリュティエ」にて、春限定スイーツブッフェ『～The Elegant Spring～ Amaou＆Sakura Dessert Collection 2026』を開催いたします。

あまおうと桜の華やかな競演！あまおうを贅沢に使ったスイーツを存分にお楽しみください。

本企画では、“いちごの王様”とも称される「あまおう」を贅沢に使用したスイーツ約20種をご用意します。さらに、春の象徴・桜をモチーフにした華やかなスイーツとの共演により、心ときめく春のティータイムをご提案いたします。

実演コーナーでは、甘酸っぱいあまおうアイスクリームに春色グリーンのシュクレフィレ（糸飴）をあしらった出来立てデザートが登場。目の前で仕上げるライブ感もお楽しみください。

また、あまおうのフルーツサンドやイチゴと豆乳の冷製スープ、ツナと苺とドライトマトのパスタ、イチゴカレーなど、苺を“意外な組み合わせ”で味わうセイボリーメニューも充実。甘さだけではない、新たな苺の魅力をご体感ください。

可憐な桜色と艶やかなあまおうの赤が彩る、優雅な春のひとときをお楽しみください。

あまおうをたっぷり使用した“あまおうタルト”桜の香りと甘酸っぱいあまおうのコラボレーション

『～The Elegant Spring～ Amaou＆Sakura Dessert Collection 2026』

■店舗 ： 1F オールデイダイニング フリュティエ

■期間 ： 2026.3.7(土)～4.29(水・祝) ※土日祝日限定

■時間 ： 3：00p.m.～4：30p.m. （90分制）

■料金 ： お１人様\5,450 税金・サービス料込

URL ／ https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/offers/restaurants/amaousakura-sweetsbuffet2026/

【MENU】

◆スイーツ

あまおうケーキ／あまおうと焼きチョコレート／あまおうタルト／苺ロールケーキ／あまおうと抹茶ティラミス／抹茶カヌレ／あまおうガトーオペラ／あまおうクリームモンブラン／あまおうホワイトチョコレートテリーヌ／あまおうミルフィーユ／あまおうシフォンケーキ／桜マカロン／苺シュークリーム／桜ガトー／桜クリームタルトレット／あまおうとミントのソーダジュレ／あまおうのババロア／プリン／苺パンナコッタ／グラス入り苺 など

《実演コーナー》 あまおうアイスクリームとグリーンシュクレフィレ

◆フード

あまおうのフルーツサンド／フルーツピザ／イチゴと豆乳の冷製スープ／ツナと苺とドライトマトのパスタ／イチゴカレー／フライドポテト苺パウダー添え／春キャベツとポテトソーセージのスープ など

◆ドリンク

コーヒー／カフェラテ／カプチーノ／紅茶／ハーブティー／ウーロン茶／フルーツウォーター ほか

＜ご予約お問い合わせ＞

オールデイダイニング フリュティエ ： 0570-07-1640（ナビダイヤル）４.→１.

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza) www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 ・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・ プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ ・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ ・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ ・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります

※2024年12月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en/) LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/japanhotels)