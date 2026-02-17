【知財AI】リーガルテック社、企業のAI活用成熟度を高める“技術戦略OS”を提供

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役社長 平井 智之）は、研究開発・知財・事業企画が共通の仕組みでAIを活用し、技術判断を標準化・高速化する企業内基盤として「技術戦略OS」を提供開始した。本基盤は、発明創出プラットフォーム「IPGenius」、特許・技術分析基盤「MyTokkyo.Ai」、技術情報共有基盤「リーガルテックVDR」を統合し、企業の技術活動と経営判断をデータドリブンで支援する。

背景

生成AI・検索AIの急速な普及により、技術文書の解析、特許比較、発明抽出といった専門業務にもAIが活用される時代となった。一方で、企業内では部門ごとにAIの利用範囲や方法が異なり、技術判断の基準が統一されないまま運用されるケースが多い。

この結果、

・R&Dは独自のツールで技術探索

・知財部は別のAIで特許分析

・事業部は技術情報を十分に把握できず

・経営層は技術判断材料が部門依存

といった“AIの断絶”が生まれている。

企業がAIを継続的に活用するためには、部門横断で技術情報を扱い、共通のプロセスで意思決定できる「技術戦略OS」の整備が不可欠となっている。

発表内容

リーガルテック社が提供する「技術戦略OS」は、技術情報の創出・分析・共有を一体化したAI基盤であり、企業がAIを標準的な業務プロセスとして利用するための環境を提供する。以下の三製品が本OSを構成する。

・IPGenius（創出フェーズ）

研究ノート・技術資料の解析による発明抽出、発明の構造化、技術要素の整理を行う。

・MyTokkyo.Ai（分析フェーズ）

技術領域の俯瞰分析、競合比較、技術ポジションの可視化、ホワイトスペース（空白領域）分析を行う。

・リーガルテックVDR（共有フェーズ）

発明候補・分析レポート・技術文書を安全に共有し、部門横断の技術判断を可能にする。

サービス／機能の主な特徴

部門横断で使える共通AIワークフローの提供（IPGenius）

・発明抽出 → 技術分析 → 共有・検討の標準プロセス

・部門ごとの判断基準の統一

・技術判断の属人性を排除

技術判断を高速化するAI分析基盤（MyTokkyo.Ai）

・世界特許の俯瞰と比較

・競合の技術進化の可視化

・技術投資の優先順位付け

技術情報の安全な運用（リーガルテックVDR）

・権限管理・アクセスログの一元化

・プロジェクト単位の情報管理

・技術資料・ドラフトの安全な流通

想定利用シーンと導入効果

・新規事業テーマの技術適合性評価

・研究開発テーマの選定と優先度付け

・発明創出プロセスの標準化

・競合分析を用いた経営判断の高速化

・部門横断の技術会議・経営会議での情報把握

導入により、技術判断のスピードと精度が向上し、企業全体でAIを共通基盤として活用する体制が整備される。部門ごとのAI活用のバラつきが解消され、技術戦略が組織として一貫性を持つようになる。

事業インパクト

技術戦略の高度化は多くの産業で重要テーマとなっており、技術戦略OSは顧客企業における利用領域の拡大に直結する。発明創出・技術分析・文書共有を共通基盤で運用することで、継続的なデータ蓄積が進み、AIの分析精度向上にも貢献する。顧客企業の組織全体で利用が広がることで、ARR成長とプロダクト間シナジーが期待される。

今後の展開

リーガルテック社は、技術戦略OSの提供を通じて企業のAI活用基盤を強化する。今後は業界別・領域別の分析モデルや技術ダッシュボードの提供、経営層向けの技術レポート自動生成などを拡張し、企業の技術経営を支える統合基盤として発展させる方針である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

・発明創出プラットフォーム「IPGenius」

・特許・技術分析プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・技術情報共有データルーム「リーガルテックVDR」