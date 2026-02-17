コムデック万博 2026 開催決定！

株式会社コムデック

【経営×AIをテーマに、AI活用による競争力強化と経営革新の実践的ヒントを提供】

株式会社コムデック（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：生田 智之）は、2026年6月26日（金）に神宮会館大講堂にて「コムデック万博 2026」を開催いたします。

本イベントは、企業経営とAI活用の融合をテーマに、経営者・経営幹部・IT/デジタル担当者が実践的な知見を得られるリアルイベントです。

企業が直面する競争環境の変化に対応するため、AI技術を経営戦略にどのように取り入れるべきか、最新事例と戦略を共有し、参加者同士の学びと共創機会を提供します。

【イベント概要】

デジタル革新とAI技術の進展は企業経営に大きな影響を与え続けています。

単なる効率化を超え、経営判断・組織文化・事業変革の核となるAIの活用法を体系的に学べる機会は依然として限定的です。

本イベントでは、「経営×AI」の観点から、経営者・実務リーダーが今すぐ活用できる戦略的インサイトと導入事例を提示します。

豪華ゲストスピーカーによる特別講演

「コムデック万博」では、経営戦略、AIについて、それぞれ著名なゲストによる講演を開催いたします。

岩崎 剛幸 氏 ムガマエ株式会社経営コンサルタント/代表取締役



「面白い会社をつくる」をコンセプトに各業界でNo.1の成長率を誇る新業態店や専門店を数多く輩出。大手WEBメディア「itmediaビジネスオンライン」「PRESIDENT Online」「東洋経済オンライン」「ビジネス＋IT」「現代ビジネス」などに毎月連載中、著書も多数出版されています。

西脇 資哲 氏 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員/エバンジェリスト



日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員・エバンジェリストとして知られる西脇氏より、「生成AIの登場から3年、AIエージェントとともに働く社会へ（仮題）」と題し、MicrosoftのAI技術であるCopilotを通じて、ビジネスの活用事例や業務改革の可能性について解説いただきます。

AI×経営を深掘りするセッション

本イベントでは、コムデック代表取締役 生田 智之による、IT経営・AI活用事例をご紹介する講演も予定されている他、講演後に参加者同士意見交換ができる「気づきタイム」を設けており、参加者の皆様には、他社の取り組みや成功事例から学び、自社の経営に活かせる実践的なヒントを持ち帰っていただけます。

コムデック万博：https://www.comdec.jp/comdec-expo/

経営の未来を共創する「コムデック万博」

現代の経営環境は急速に変化しており、従来の手法だけで市場競争を勝ち抜くことは不可能になりました。ITサービスやAIの積極的な導入は、企業成長の新たな鍵を握っていると言われています。

しかし、ITサービスやAIをどのように経営に取り入れるべきか、具体的な方法がわからないと悩む方も少なくありません。本イベントでは、経営者やIT担当者が、IT活用の可能性を最大限に引き出すためのヒントを得られることを目指しています。

株式会社コムデックは、本イベントを通じて、参加企業の成長と競争力強化を全面的に支援します。ITサービス、AIを活用した経営改革を共に実現し、新しい時代のビジネスチャンスを切り拓きましょう。

【会社概要】

企業名：株式会社コムデック

本社所在地：三重県伊勢市小木町484-1

代表取締役社長：生田 智之

事業内容：ノーコードプログラミングの発達により、中小企業自身が自社に合ったシステムを簡単に開発できる社会に移り変わる中、従来のシステム開発事業から「目の前でシステムを構築してその場で作ってその場で修正する」対面開発事業へ重心をシフトしました。 そして現在は、AIを活用した業務のさらなる進歩を中小企業に浸透すべく、多くのメディアにて発信しています。

お伊勢参りのお土産として有名な「赤福」様にもkintoneで開発したアプリを提供しており、それらの事例はオウンドメディアである『コムデックAIラボ』で公開しています。

オウンドメディア等を通じてデジタル活用の可能性を広め、『伊勢からITで日本を元気にする』ことを目標に掲げています。

公式HP：https://www.comdec.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@kintonegeinin/