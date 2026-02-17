【日本経済大学】ウクライナ避難民学生支援プログラム成果報告会を開催

都築学園グループ

日本経済大学（福岡県太宰府市、学長：都築 明寿香）は、2022年3月にウクライナ人留学生68名を受け入れ、学業支援を行ってまいりました。2022年より在籍する最後の学年13名が本年3月に卒業します。この節目を機に、本学におけるウクライナ避難民学生支援プログラムのこれまでの取組と成果を振り返る報告会を開催いたします。また、既に卒業して社会で活躍している本学ウクライナ人卒業生3名(東京在住)をお招きし、社会人としての歩みや今の思いをご自身の言葉で語っていただくことで、ウクライナへの支援が日本社会の中でどのように活かされているのかを、多くの方々と共有する機会といたします。

開催日時

ウクライナ人留学生の日本文化体験

日時: ２月20日（金曜日）10時より

会場: 日本経済大学 KOROKAN５F 会議室

出席者: 本学ウクライナ人卒業生 ３名

ペトロヴァ・エリザベータ（2023年修了、25歳、建設コンサルタント勤務）

コルズニナ・ポリナ(2023年修了、25歳、人材派遣会社勤務)

パリチク・ヴィラ（2024年卒業 、25歳、建設コンサルタント勤務）

日本経済大学経済学部 松崎 進一准教授

内容: ウクライナ避難民支援プログラムの取組と成果、卒業生による体験談・メッセージなど

※当日は、ロシアによるウクライナ侵攻や政治情勢、特定の国に関するご質問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

日本経済大学（都築学園グループ / （学）都築育英学園）

代表者：学長 都築 明寿香

都築学園グループは、「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神として1956年に創立。開学57周年を迎えた日本経済大学は、福岡・渋谷・神戸の３キャンパスを拠点に、経済・経営の実学に特化した２学部７学科19の専門コースを設置。世界34か国、120を超える大学と提携し、国境や文化の垣根を越えて社会に貢献できる真の国際人の育成に力を注いでいます。

さらに、スポーツや文化活動においても、全国や世界の舞台で活躍する学生を多数輩出するとともに、被災地支援などの社会貢献活動にも積極的に取り組み、地域と世界に開かれた大学として歩みを進めています。



福岡キャンパス 福岡県太宰府市五条３-11-25

東京渋谷キャンパス 東京都渋谷区桜丘町24-5

神戸三宮キャンパス 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４-４-7

https://www.jue.ac.jp/