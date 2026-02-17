PBRレンディング、取引履歴CSVダウンロード機能を提供開始

PortobelloRoad株式会社

Portobello Road株式会社（本社：東京都渋谷区、経営責任者：奈良崎 匡平、以下「当社」）が運営する暗号資産レンディングサービス「PBR LENDING」は、取引履歴をCSV形式でダウンロードできる新機能の提供を開始したことをお知らせします。

本機能により、お客様は自身の取引履歴をCSVファイルで取得でき、資産管理や取引の記録、確定申告時のデータ整理などを、より簡単かつ効率的に行うことが可能となります。

機能概要

対応形式：CSV形式

対象データ抜粋：

- 総貸出元本残高履歴- レンディング申込・解約履歴- 貸出・返還数量履歴- 利息付与履歴- 総受取数量- 手数料履歴

ダウンロード方法：

PBRレンディングのマイページ内「取引履歴ダウンロード」画面よりダウンロード可能

用途に合わせて選べる２つのCSVファイルで幅広いニーズに対応

- 資産管理や取引の記録に対応した詳しい履歴を出力する、【詳細確認用】取引履歴CSVファイル- 確定申告に必要な損益計算用データだけを出力する、【確定申告用】取引履歴CSVファイル

ダウンロードできるCSVファイルのイメージ※【詳細確認用】取引履歴CSVファイルのイメージ

開発背景

近年、お客様ご自身による資産管理の重要性の高まりに加え、確定申告や会計処理におけるデータ管理ニーズの増加を背景に、取引履歴データの可視化に関するご要望が多く寄せられていました。

当社では、こうしたご要望を踏まえ、お客様の利便性向上および透明性の高いサービス提供を目的として、本機能の提供を開始しました。

今後の展望

PBRレンディングでは、今後も「利用者の資産管理を支援する機能拡充」、「セキュリティおよび信頼性のさらなる強化」、「暗号資産レンディング市場における健全なサービス運営」に取り組み、お客様が安心して長期的に利用できるサービスの提供に務めます。

「PBR LENDING」について

「PBR LENDING」はPortobello Road株式会社が運営する新しい資産形成手法「暗号資産レンディング」サービスです。インカムゲイン（賃借料）の年利は業界トップクラスの10％～12％。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主要暗号資産に対応。約3万円から始められる柔軟なサービス設計で幅広いお客様の資産形成をサポートします。

PBR LENDING 公式サイト：https://portobelloroad.co.jp/

PBR LENDING 公式X（Twitter）：https://x.com/PBRlending

https://prtimes.jp/a/?f=d132714-4-819c772e0cf9dc0aafeacfa5472ea502.pdf