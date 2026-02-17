JR東海、はしご酒イベント「酔いの宵2026」でYONDE制作の診断コンテンツを活用した参加型キャンペーンを実施

株式会社YONDE

株式会社YONDE（本社：福岡市中央区、代表取締役：田坂 洋一、以下「YONDE」）は、日本最大級のはしご酒イベント「酔いの宵2026」において、JR東海が実施する参加型キャンペーンの診断コンテンツ制作を担当しました。

本施策では、イベント体験と親和性の高い「自分の“呑みタイプ”がわかる診断コンテンツ」を提供し、来場者が参加しやすい導線を構築しました。イベントの世界観に自然に溶け込む診断体験を通じて、来場者が楽しみながら参加できる体験を提供するとともに、来場者情報の取得も同時に実現しています。

導入事例ページ https://yonde.co.jp/service/shindan/works/jta

■JR東海エージェンシー様からのコメント

今回の事例公開にあたり、マーケティング戦略部 上田様より、以下のコメントを頂戴しました。

アンケートの入口として「呑みタイプ診断」を制作いただきました。

来場者の皆さんに楽しんでいただきながら、アンケートへの参加ハードルを下げることによって

出身地や新幹線の利用有無といった情報を自然な形で取得できたと感じています。



企画段階からこちらの意図を丁寧に汲み取り、診断設計や導線についても具体的な提案をいただけたおかげで、短い準備期間の中でも非常にスムーズに進行できました。



結果として、非常に納得感と手応えを感じる取り組みになりました。



JR東海エージェンシー

マーケティング戦略部

上田

■導入背景：「参加しやすさ」と「情報取得」の両立を目指して

「酔いの宵」は、東京都台東区の「浅草観音裏」と呼ばれるエリアを舞台に開催される、人気のはしご酒イベントです。2026年は、2月2日（月）から2月18日（水）までの17日間にわたり実施されています。参加店舗では、各店のイチオシフードと1ドリンクを1,000円で楽しめる「せんトラセット」が提供され、毎年多くの来場者で賑わいます。

本イベントには、JR東海が特別協賛として参画しています。協賛企業であるJR東海としても、イベントの世界観や来場者の回遊体験と親和性の高い形でキャンペーンを実施し、来場者の属性や移動実態（どこから来たのか／新幹線を利用したか等）を把握できる仕組みが求められていました。

JR東海 × 酔いの宵 コラボ企画実施中！

■支援内容：イベント概要を踏まえた診断コンテンツの企画・制作・公開支援

お客様からイベント概要をヒアリングしたうえで、診断コンテンツの企画設計から制作、公開までをワンストップで対応しました。あわせて、イベントの世界観と親和性の高いデザイン・イラストの制作も行いました。これにより、来場者が楽しみながら参加できる体験を提供すると同時に、来場者情報の取得につながる仕組みを構築しています。

支援内容

- 「呑みタイプ診断」コンテンツの設問・回答および診断結果内容の作成- イベントと親和性の高い世界観を反映したデザイン・イラスト制作- 診断途中にアンケート（来場エリア／新幹線利用有無など）を組み込んだ体験設計- 診断結果の表示とキャンペーン参加を連動させた導線設計

■診断からキャンペーン参加までの導線

本施策では、以下の流れを採用しています。

診断からキャンペーン参加までの導線- 「呑みタイプ診断」開始/回答- アンケートへの回答- 診断結果の表示- 抽選キャンペーンへの参加

YONDEの診断コンテンツ制作について

YONDEの診断コンテンツ制作サービスは、企画・制作・公開までをワンストップで対応します。

最短1か月から契約可能で、費用は23万円～。

商品・サービスのキャンペーンやプロモーションに活用でき、認知拡大から購買促進までを効果的に支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社YONDE

https://yonde.co.jp/service/shindan/contact

診断デモを体験

スマートフォンで上記QRコードを読み取り、診断コンテンツをご体験ください。デモ版で実際の利用イメージをご確認いただけます。

無料相談を申し込む :https://yonde.co.jp/service/shindan/contact

■会社概要

会社名：株式会社YONDE

住所：〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名ビル2F

代表取締役：田坂 洋一

URL：https://yonde.co.jp/

設立：2020年1月14日

事業内容：プロモーション用デジタルコンテンツ制作、キャンペーンツールの開発

YONDEは、キャンペーンツールの開発、AR制作、診断コンテンツ制作など、デジタルプロモーション領域に特化したサービスを強みとしています。広告代理店や企業の広報・販促部門と連携し、企画から制作・運用まで一貫してサポートしています。

- 診断コンテンツ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/shindan- YONDE パートナーパック：https://yonde.co.jp/service/partner- ストーリーズBank専用サイト：https://stories-bank.com/- TikTokのARエフェクト制作専用サイト：https://effecthouse-yonde.com/- WebAR制作専用サイト：https://webar-yonde.com/- ソシャナビ Blog：https://yonde.co.jp/blog