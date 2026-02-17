売れるネット広告社グループ、経営者限定「AIブートキャンプ」全国へ拡大！～社長・取締役・執行役員限定の対面型“経営×AI”プログラムを提供開始～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社が、AI研修分野のプロフェッショナルである株式会社WEAVE（本社：広島県広島市、代表取締役：久保直樹、以下 WEAVE）と共同で、「経営者特化型AIブートキャンプ」を全国へ展開することをお知らせいたします。

本取り組みは、社長・取締役・執行役員のみを対象とした完全クローズド型の対面研修であり、AIの基礎理解に留まらず、経営判断に直結するAI活用の設計・実装方針（組織への落とし込み、ルール化、KPI設計等）までを短時間で整理することを目的としております。

【提供背景：経営レイヤーでのAI実装ニーズの高まり】

生成AIの普及により、業務効率化に加えて、マーケティング意思決定、組織運営、事業戦略の策定等、経営領域でのAI活用が重要性を増しています。一方で、各社においては「自社における具体的な活用方法」「組織への定着」「KPIへの落とし込み」といった実装面に課題が残るケースも多く、当社はこうしたニーズに対応するため、経営者層に特化した本プログラムを提供いたします。

【プログラムの特徴：少人数・業界別設計で、実行可能な方針を整理】

本ブートキャンプは、無差別の大規模研修ではなく、対象者およびテーマを絞り込んだ設計として少人数（３名～10名）で実施いたします。

講義とワークを組み合わせ、参加企業の状況に応じて、自社課題の整理、優先順位付け、推進体制・ルール、KPI設計までを一連で検討できる構成としております。

【プログラム内容（予定）：４時間の集中プログラム】

１. 総論：AI活用の潮流と本日のゴール設定

２. 基礎：AIの概念整理（経営視点での再定義）

３. 実践：経営者自身によるAI活用ワーク

４. 応用：データ分析およびクリエイティブ領域の活用

５. 実装：組織浸透、ルール化、KPI設計

※内容は一部変更となる場合があります。

【売れるネット広告社グループの提供価値】

売れるネット広告社グループは、D2C・EC領域を中心に、マーケティング支援を通じて蓄積してきた知見（2,600回超のA/Bテスト等）を活用し、成果に直結する観点からAI活用の設計・実装を支援してまいりました。

本ブートキャンプでは、これらの知見と、AI研修分野におけるWEAVEの専門性を組み合わせることで、理論と実務の双方を踏まえた、経営者向けの実装支援を提供いたします。

【開催概要】

受講費用：100,000円（税込）／１名

早期申込キャンペーンで、開催の３週間前までのお申込みで50,000円（税込）／1名

対象者：社長・取締役・執行役員限定

開催日程：

・広島 4月17日(金)

・愛媛 4月18日(土)

・大阪 5月20日(水)

・福岡 5月21日(木)

・北海道 6月5日(金)

・沖縄 6月12日(金)

主催：株式会社WEAVE、売れるAIマーケティング社株式会社

期間限定で、開催の3週間前までに申し込みをした方は50,000円となるキャンペーンを実施中。

▼詳細・申込は下記より

https://ureru.ai/ai-bootcamp(https://ureru.ai/ai-bootcamp)

【今後の展望】

当社は本ブートキャンプを起点として、参加企業との継続的な支援体制（AIコンサルティング等）を整備するとともに、売れるネット広告社グループが提供する各種サービスとの連携により、顧客企業のAI活用の実装を支援してまいります。

なお、本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

