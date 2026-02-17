『HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア』の「チェシャー」「ニュージャージー」が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「APEX」より、『HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア』の「チェシャー」「ニュージャージー」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●HappyShake アズールレーン チェシャー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197083&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●HappyShake アズールレーン ニュージャージー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各2,937円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：APEX
【サイズ】全高：約8cm(台座含め)
【素材】PVC、ABS、金属
製品ページはこちら：
●HappyShake アズールレーン チェシャー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197083&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
製品ページはこちら：
●HappyShake アズールレーン ニュージャージー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
■今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)