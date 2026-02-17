『HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア』の「チェシャー」「ニュージャージー」が登場。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「APEX」より、『HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア』の「チェシャー」「ニュージャージー」を現在、それぞれご案内中です。



●HappyShake アズールレーン チェシャー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197083&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●HappyShake アズールレーン ニュージャージー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■HappyShake アズールレーン 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各2,937円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：APEX


【サイズ】全高：約8cm(台座含め)


【素材】PVC、ABS、金属



●HappyShake アズールレーン チェシャー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197083&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




























●HappyShake アズールレーン ニュージャージー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197089&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




























※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


■今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.


(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)