春の訪れをつげる 新作ジュエリー「Iro-Tsuyu」発売。

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、新しい日々へと踏み出す「はじまりの瞬間」のように、葉に宿るみずみずしい露の一粒をイメージした Iro-Tsuyu ネックレストップを発売いたしました。

葉先に宿る一粒の「つゆ」を表現した ネックレストップ

冷たく澄んだ空気が漂う、明け方。

窓の外、葉先に宿る水滴が、朝の訪れとともにはじけるように。



準備を整えて未来へと一歩を踏み出す「はじまりの瞬間」を形にした、

新作ジュエリー「Iro-Tsuyu」は、石の中にたっぷりと光を取り込み、肌の上でみずみずしい透明感を放つのが特徴です。

「留め構造」に込められた 職人の手仕事

熟練した職人の手仕事により、天然石の柔らかな曲線や断面を0.1ミリ以下の単位で一点ずつ微調整し、正確に合わせることで、つややかな佇まいが生まれました。

「葉」に見立てたバチカンが柔らかな「つゆ」（トップ）を優しく支えます。

また、留め具側を裏にして着用いただくことで、天然石の魅力をよりお楽しみいただけます。

スリランカ産のカラーストーン

良質な原石が多く産出される土地だからこそ誕生した、マザーハウスのスリランカジュエリー。

それぞれの天然石から溢れ出す、みずみずしいエネルギーをまとった輝きが「はじまり」を照らす光となってくれます。



「Iro-Tsuyu」トップは、4種類のカラーストーンでご用意いたしました。



澄み渡る空や海のような、透明感のある「ブルートパーズ」

透明感のある美しい紫色の「アメジスト」

穏やかで爽やかな緑色の「グリーンクォーツ」

淡いピンク色が特徴の「ローズクォーツ」

胸元で優しく煌めく天然石は、新しい日々へ向かう時、背中をそっと押してくれるように、寄り添います。

■商品詳細

商品名：Iro-Tsuyu トップ(https://www.motherhouse.co.jp/products/mj54400)（チェーン別売り）

素材：K10／アメジスト／グリーンクォーツ／ローズクォーツ

価格：\38,500

サイズ：13.6mm ×7.0mm ×7.0mm

※金具とモチーフを含むサイズです。

販売店舗：マザーハウスジュエリー取り扱い店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list)

商品名：Iro-Tsuyu トップ(https://www.motherhouse.co.jp/products/mj54410)（チェーン別売り）

素材：K10／ブルートパーズ

価格：\82,500

サイズ：13.6mm ×7.0mm ×7.0mm

※金具とモチーフを含むサイズです。



販売店舗：オンラインストア(https://www.motherhouse.co.jp/collections/jewelry/IROTSUYU)／ジュエリーマザーハウス本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/jm_honten)／ジュエリーマザーハウス大阪本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/jm-osaka-flagshop)

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社マザーハウス 広報担当：吉浪

TEL：03-5846-8819 Mail：media@mother-house.jp