春の訪れをつげる 新作ジュエリー「Iro-Tsuyu」発売。

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、新しい日々へと踏み出す「はじまりの瞬間」のように、葉に宿るみずみずしい露の一粒をイメージした Iro-Tsuyu ネックレストップを発売いたしました。






葉先に宿る一粒の「つゆ」を表現した ネックレストップ


冷たく澄んだ空気が漂う、明け方。


窓の外、葉先に宿る水滴が、朝の訪れとともにはじけるように。

準備を整えて未来へと一歩を踏み出す「はじまりの瞬間」を形にした、


新作ジュエリー「Iro-Tsuyu」は、石の中にたっぷりと光を取り込み、肌の上でみずみずしい透明感を放つのが特徴です。




「留め構造」に込められた 職人の手仕事


熟練した職人の手仕事により、天然石の柔らかな曲線や断面を0.1ミリ以下の単位で一点ずつ微調整し、正確に合わせることで、つややかな佇まいが生まれました。



「葉」に見立てたバチカンが柔らかな「つゆ」（トップ）を優しく支えます。


また、留め具側を裏にして着用いただくことで、天然石の魅力をよりお楽しみいただけます。




スリランカ産のカラーストーン


良質な原石が多く産出される土地だからこそ誕生した、マザーハウスのスリランカジュエリー。



それぞれの天然石から溢れ出す、みずみずしいエネルギーをまとった輝きが「はじまり」を照らす光となってくれます。



「Iro-Tsuyu」トップは、4種類のカラーストーンでご用意いたしました。



澄み渡る空や海のような、透明感のある「ブルートパーズ」


透明感のある美しい紫色の「アメジスト」


穏やかで爽やかな緑色の「グリーンクォーツ」


淡いピンク色が特徴の「ローズクォーツ」



胸元で優しく煌めく天然石は、新しい日々へ向かう時、背中をそっと押してくれるように、寄り添います。




■商品詳細

商品名：Iro-Tsuyu トップ(https://www.motherhouse.co.jp/products/mj54400)（チェーン別売り）
素材：K10／アメジスト／グリーンクォーツ／ローズクォーツ
価格：\38,500


サイズ：13.6mm ×7.0mm ×7.0mm
※金具とモチーフを含むサイズです。



販売店舗：マザーハウスジュエリー取り扱い店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list)



商品名：Iro-Tsuyu トップ(https://www.motherhouse.co.jp/products/mj54410)（チェーン別売り）
素材：K10／ブルートパーズ
価格：\82,500


サイズ：13.6mm ×7.0mm ×7.0mm
※金具とモチーフを含むサイズです。

販売店舗：オンラインストア(https://www.motherhouse.co.jp/collections/jewelry/IROTSUYU)／ジュエリーマザーハウス本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/jm_honten)／ジュエリーマザーハウス大阪本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/jm-osaka-flagshop)


