一般社団法人インターホン工業会がVision2035を公表
一般社団法人インターホン工業会
インターホン リニューアル促進キャラクター こうし・ん君
一般社団法人インターホン工業会（JIIA：会長 小笠原 亮）は、本年1月23日 2026年 賀詞交歓会の席にて、本年設立60周年を迎えるにあたり、設立50周年に公表したVision2025をアップデートし、
Missionとインターホン業界のこれからの10年を見据えた Vision2035 を公表した。
Mission（存在意義）
多様化するニーズと課題をコミュニケーション技術で解決し「安全」「安心」「つながり」のある社会の実現に貢献する。
Vision2035（将来像）
市場の多様化を反映し エンドユーザー・関連業界との間に強固な「つながり」を有する。
重点方針（3本柱）
１. エンドユーザーとのつながり強化
更新・点検の促進 安心して使える環境の整備
２. 関連業界・行政とのつながり強化
住宅・医療・介護・行政との連携 省エネ、DX、
サイバーセキュリティ政策への対応
３. 最新技術とのつながり強化
IoT・スマート化対応 国内外規格（IEC/JIS）への継続対応 サイバーセキュリティ強化
主なアクション（2026～2035）
・機器更新のきっかけづくり（市場調査、提案支援、広報展開）
・広報の強化（展示会、点検促進、ユーザー様情報提供）
・業界連携の拡大（EC市場、デバイス、地域情報）
・国内外規格（IEC/JIS）制定・改訂への対応
一般社団法人インターホン工業会ホームページ(https://www.jiia.gr.jp/pages/top/index.html)
一般社団法人インターホン工業会ニュースリリース(https://www.jiia.gr.jp/pages/press/press-20260205_01.html)