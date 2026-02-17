累計販売945万個突破*「ALLNA ORGANIC」誕生の裏側にあった、創業者の「土下座」と「在庫危機」。イルミルドが明かす、EC売上至上主義からの脱却と“ブランドの本質”への転換ストーリー

イルミルド株式会社

化粧品D2Cのリーディングカンパニーであるイルミルド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西 俊彦）は、本日、創業から現在に至るまでの歩みを記録した「創業ストーリー」をコーポレートサイトにて公開いたしました。

古紙回収から始まった事業が、いかにしてAmazon・楽天でトップシェアを誇るブランドへと成長したのか。その裏側にあった深刻な在庫危機、組織の葛藤、そして「EC業界のLVMH」を目指すに至った背景を、代表・西の言葉で赤裸々に綴っています。

*シリーズ商品全体の販売個数累計（2018/01～2026/01）

創業ストーリー公開URL：https://elumild.com/news/news_20260210(https://elumild.com/news/news_20260210)



【創業ストーリー概要】

第1章：「家族に言えない仕事」が、ぜんぶの始まりだった。

- 古紙回収からのスタート： タウンページで業者に電話し、中古本を転売。初めて手にした利益はわずか800円。- 「誇り」の欠如と組織の崩壊：利益優先で「右から左へ」流すだけのビジネス。メンバーから「仕事のことを家族に胸を張って言えない」と告げられ、オフィスから会話が消える。- 人生初の土下座：顧客への不手際により、香川県まで出向き土下座。自分たちの仕事が「喜び」ではなく「怒り」を生んでいる現実に直面し、「積み上がるものがない」商売からの脱却を誓う。

第2章：失敗から学び、想いを仕組みへ

- 深夜2時の怒鳴り合いから生まれた初ヒット：素人集団が必死に開発した「ALLNA ORGANIC」。初めて届いた「プレゼントとして贈ったら喜んでもらえました！」というレビューが、チームに初めての誇りを与えた。- 「市場ハック」の罠と倒産の足音：転売時代のノウハウで急成長するも、数字のみを追う「拡大ゲーム」に陥りブランドの思想が形骸化。数億円規模の過剰在庫を抱え、資金ショート寸前まで追い込まれる。- 社員の想いを言語化： 「家族に誇れるものを作りたい」という社員の長文メッセージ。西自身が気づかされた「本当に大切なもの」。

第3章：EC業界のLVMHを目指す

- 思想なき数字に価値はない：自社ブランドを狂信的に愛するメーカー社長との出会いを経て、「ブランドづくり＝熱量の伝播」だと再定義。ECを「お買い物インフラ」と捉えるプロフェッショナル集団へ変貌。- なぜ「LVMH」なのか：時代に左右されないマルチブランド戦略。代表の西が去った後もブランドが自立し、100年先まで誰かの日常を照らし続ける「価値の連鎖」を構築する。

会社名 ：イルミルド株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪北館6階

代表者 ：西 俊彦

事業内容 ：ファブレス消費財メーカー

販売チャネル：「楽天市場」を中心とした各種ECモール

URL ：https://elumild.com/

MAIL：pr@elumild.com