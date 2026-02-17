『100時間カレー』とのコラボ商品発売中！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、弊社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「志魔マリス」「花賀宮明都綺」の『100時間カレー』とのコラボ商品が発売中！

「志魔マリス」

・ECサイト内でのバナー掲載

「全員共通」

・ECサイト内でのオリジナルグッズ付のサブスクコースの販売

・「秋葉原」サイネージ広告掲載

100時間カレーの3種のレトルトカレーが毎月1セットお届けとなるお得な定期便セット！ぜひライバーのハッシュタグをつけて感想をお待ちしております！



■販売期間 30日間



■ECサイト内でオリジナルグッズ付のサブスクコースの販売（受注販売）

内容：自身のキャラクターをモチーフにしたオリジナルグッズの制作および当該グッズ付の定期コースを公式通販サイトにおいて販売。

・濃厚ビーフカレー２食

・バターチキンカレー２食

・コクウマカレー ２食

・アクスタ （１ヶ月目）※２ヶ月以降はグッズが付きません

販売金額3,300円/月

個数：受注生産

■ECサイト内でのバナー掲載

内容：ライバーが掲載されたサブスクコース訴求のバナーをECサイト内で掲載

■「秋葉原」サイネージ広告掲載

掲載箇所：秋葉原駅 電気街口改札外

放映秒数：1枠15秒（ロール放映）

掲載面数：2柱8面_掲載期間：4週間～（掲載月によっては5週間）

■『100時間カレー』について

日本最大級のカレーGP「神田カレーグランプリ」で初のV2で優勝！（2014年優勝、2015年準優勝、2016年優勝）

100時間カレーは、その名の通り、100時間の行程をかけて作られた本格的な欧風カレーです。コク（旨味）をとことん追求した本格カレー専門店の味わいです。コク（旨味）を出すために、材料・製法・時間に徹底的にこだわっています。

コクの素となる、フォンドボーの使用量が、一般的なカレーの倍以上入っており、圧倒的なコク（旨味）を生み出しています。

ホテルで食べる様な高級カレーを少しでも、リーズナブルに提供したいという思いで開発を進めています。

マイルドな味わいに仕上げているので、女性のお客様にも大変好評です。

また、デミグラスソースやビーフシチューに似た味わいになっているので、お肉など、ハンバーグとの相性も抜群です。

HP：https://100hourscurry.jp/

X：https://x.com/100hourscurry

Instagram：https://www.instagram.com/100hourscurry/

YouTube：https://www.youtube.com/@100HOURSCURRY



■対象ライバー

「志魔マリス」

Ｘ：https://x.com/Maris_s_VLiver

17LIVE：https://17.live/s/u/fd115bfe-c9cb-49a3-a191-906d86ab7d7a





「花賀宮明都綺」

X：https://x.com/akatsukideeesu

17LIVE： https://17.live/s/u/af7756fa-f90e-4b78-88fc-b79525fbf4eb

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹