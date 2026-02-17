イタリアの老舗チョコレートメーカー「カファレル」 フェリシモ チョコレート ミュージアム主催の ″チョコレートパッケージアウォード2026”にて 審査員賞受賞！
2026年2月17日
2026年創業200周年を迎えたイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、2025年に創業60周年を迎えた株式会社フェリシモ（本社：神戸市中央区 代表：矢崎和彦）が展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］（神戸市）の開館5年目を記念して創設された「チョコレートパッケージアウォード」にて、第1回目の「審査員賞（いなだみほ賞）」を「カファレル チョコラティーノ」が受賞いたしました。
■審査員賞 ：「カファレル チョコラティーノ」
チョコラティーノ 1,836円（税込）
・てんとう虫 1粒
・きのこ 1粒
・Boys&Girls 2粒
・ジャンドゥーヤ 1粒
・ミニハート 1粒 計6粒入り
■いなだみほさま(スイーツ&パンライター)よりコメント
カファレルさんは、チョコが入った缶が本当にたくさんあります!
それこそチョコ好きな方は家に1、2缶あるのでは?というくらい
チョコ好き、缶好きにはたまらないブランドです。もちろん、わたしもその一人です。
てんとう虫の缶は、
発色の良い赤色が、ほんとうにキレイ! とってもイタリアらしいなと思います。
そして、缶に描かれたキュートなてんとう虫のフェイスがインパクト!
存在感があってかわいい。
カファレルは今年創業 200 年だそうです。歴史あるブランドの
このチョコ缶もすっと長く愛され続けるといいなあと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■いなだみほ様
神戸在住ライター。お菓子やパン、雑貨などを中心に雑誌やウェブで執筆中。 好きなお菓子はクラシックなお菓子、素朴なお菓子、物語のあるお菓子。 自身のブログ「miho a la mode」では東北地方のおいしくかわいいお菓子を取り寄せて、「北国のおかし」や「お菓子を食べたそのあとは…」を連載中。「神戸のおいしいパン屋さん」（グラフィス）、「東京最高のパティスリー」（ぴあ）等、数多くてがけています。
■フェリシモチョコレートミュージアムについて
2021年10月にオープン以来、チョコレートやカカオに関するアート作品を展示しています。
ミュージアムのコレクションとして、世界中のチョコレートパッケージ約2万7,000点を所蔵。
うち、1万9,000点を見ることができます。https://www.felissimo.co.jp/chocolatemuseum/
■カファレルについて
1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。
ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に
広めました。以降、世界中で愛され続けています。
■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/
■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/
■会社概要
商号 ： 株式会社山本商店
取締役社長： 名取 至
所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902
創業 ： 明治44年
事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売
資本金 ： 4,000万円