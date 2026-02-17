イタリアの老舗チョコレートメーカー「カファレル」　　　　　　　 フェリシモ チョコレート ミュージアム主催の ″チョコレートパッケージアウォード2026”にて　 審査員賞受賞！

株式会社山本商店

2026年2月17日

2026年創業200周年を迎えたイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、2025年に創業60周年を迎えた株式会社フェリシモ（本社：神戸市中央区 代表：矢崎和彦）が展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］（神戸市）の開館5年目を記念して創設された「チョコレートパッケージアウォード」にて、第1回目の「審査員賞（いなだみほ賞）」を「カファレル チョコラティーノ」が受賞いたしました。

■審査員賞 ：「カファレル チョコラティーノ」

チョコラティーノ 1,836円（税込）

・てんとう虫 1粒

・きのこ 1粒

・Boys&Girls 2粒

・ジャンドゥーヤ 1粒

・ミニハート 1粒 計6粒入り

■いなだみほさま(スイーツ&パンライター)よりコメント

カファレルさんは、チョコが入った缶が本当にたくさんあります!

それこそチョコ好きな方は家に1、2缶あるのでは?というくらい

チョコ好き、缶好きにはたまらないブランドです。もちろん、わたしもその一人です。

てんとう虫の缶は、

発色の良い赤色が、ほんとうにキレイ! とってもイタリアらしいなと思います。

そして、缶に描かれたキュートなてんとう虫のフェイスがインパクト!

存在感があってかわいい。

カファレルは今年創業 200 年だそうです。歴史あるブランドの

このチョコ缶もすっと長く愛され続けるといいなあと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■いなだみほ様

神戸在住ライター。お菓子やパン、雑貨などを中心に雑誌やウェブで執筆中。 好きなお菓子はクラシックなお菓子、素朴なお菓子、物語のあるお菓子。 自身のブログ「miho a la mode」では東北地方のおいしくかわいいお菓子を取り寄せて、「北国のおかし」や「お菓子を食べたそのあとは…」を連載中。「神戸のおいしいパン屋さん」（グラフィス）、「東京最高のパティスリー」（ぴあ）等、数多くてがけています。

■フェリシモチョコレートミュージアムについて

2021年10月にオープン以来、チョコレートやカカオに関するアート作品を展示しています。

ミュージアムのコレクションとして、世界中のチョコレートパッケージ約2万7,000点を所蔵。

うち、1万9,000点を見ることができます。https://www.felissimo.co.jp/chocolatemuseum/

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円