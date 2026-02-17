フォーム営業の属人化を解消する「アポれるくん」提供開始｜中小企業の新規開拓を支える自走型SaaS

株式会社LUCRIS

背景：フォーム営業は有効だが“続かない”

問い合わせフォーム営業は、広告費をかけずに新規開拓できる一方で、現場では以下の理由で継続運用が難しい状況があります。

- リスト作成が手作業で時間を奪う- 送信作業が重く、担当者に依存する- 「どこに何を送ったか」管理できず改善が回らない

結果として、単発で終わる／担当者が変わった途端に止まるなど、再現性のある営業施策として定着しにくい課題が生まれます。

「アポれるくん」とは

「アポれるくん」は、問い合わせフォーム営業を自社で“回せる状態”にするためのSaaSです。

企業データを活用したターゲット抽出から、フォーム送信、送信履歴の記録・管理までを一つのプロダクトで完結。フォーム営業を「作業」から「運用」へ引き上げます。

主な機能・特徴

1）企業データを活用し、狙うべきターゲットを素早く抽出

業種・地域・キーワードなどの条件から対象企業を抽出し、リスト化。

手作業のリストアップにかかる時間とコストを削減します。

2）問い合わせフォーム送信を効率化し、営業の“実行量”を担保

作成したテンプレート文面を活用し、フォーム送信をスムーズに実行可能。

営業担当のスキルや気合いに依存しない、一定の実行量を支える設計です。

3）送信履歴を一元管理し、改善が積み上がる

「いつ・どの企業に・どの文面を送ったか」を記録し、運用を可視化。

属人化を防ぎ、送信対象や文面改善が回る状態を作ります。

4）小規模チームでも“自走”できる運用基盤

少人数でも運用が破綻しないよう、テンプレ管理や運用ルール設計を前提に構築。

フォーム営業を、継続的な商談創出の仕組みに変えます

想定利用シーン

- 新規開拓を始めたいが、リスト作成・送信作業に手が回らない- 広告以外の獲得チャネルを持ちたい- フォーム営業が属人化しており、改善が回っていない- 営業担当が少なく、仕組みで実行量を担保したい

料金・提供形態

- 提供形態：SaaS- 料金：月額【10,000】円～（税別）- 初期費用：【30,000】円～

※詳細はサービスページをご覧ください

今後の展開

今後は、運用改善を加速するために【レポート強化／文面改善支援／CRM連携／返信管理】などの機能拡充を予定しています。フォーム営業を単発施策ではなく、継続的に成果が積み上がる営業基盤として提供していきます。

会社概要

- 会社名：株式会社LUCRIS- 所在地：【滋賀県大津市竜が丘２６-３】- 代表者：【富田 慶】- 設立：【2025/12/10】- 事業内容：【SaaS開発／業務改善支援 等】- URL：【https://lucris.jp/】