フォーム営業の属人化を解消する「アポれるくん」提供開始｜中小企業の新規開拓を支える自走型SaaS
株式会社LUCRIS
「アポれるくん」は、問い合わせフォーム営業を自社で“回せる状態”にするためのSaaSです。
背景：フォーム営業は有効だが“続かない”
問い合わせフォーム営業は、広告費をかけずに新規開拓できる一方で、現場では以下の理由で継続運用が難しい状況があります。
- リスト作成が手作業で時間を奪う
- 送信作業が重く、担当者に依存する
- 「どこに何を送ったか」管理できず改善が回らない
結果として、単発で終わる／担当者が変わった途端に止まるなど、再現性のある営業施策として定着しにくい課題が生まれます。
「アポれるくん」とは
「アポれるくん」は、問い合わせフォーム営業を自社で“回せる状態”にするためのSaaSです。
企業データを活用したターゲット抽出から、フォーム送信、送信履歴の記録・管理までを一つのプロダクトで完結。フォーム営業を「作業」から「運用」へ引き上げます。
主な機能・特徴
1）企業データを活用し、狙うべきターゲットを素早く抽出
業種・地域・キーワードなどの条件から対象企業を抽出し、リスト化。
手作業のリストアップにかかる時間とコストを削減します。
2）問い合わせフォーム送信を効率化し、営業の“実行量”を担保
作成したテンプレート文面を活用し、フォーム送信をスムーズに実行可能。
営業担当のスキルや気合いに依存しない、一定の実行量を支える設計です。
3）送信履歴を一元管理し、改善が積み上がる
「いつ・どの企業に・どの文面を送ったか」を記録し、運用を可視化。
属人化を防ぎ、送信対象や文面改善が回る状態を作ります。
4）小規模チームでも“自走”できる運用基盤
少人数でも運用が破綻しないよう、テンプレ管理や運用ルール設計を前提に構築。
フォーム営業を、継続的な商談創出の仕組みに変えます
想定利用シーン
- 新規開拓を始めたいが、リスト作成・送信作業に手が回らない
- 広告以外の獲得チャネルを持ちたい
- フォーム営業が属人化しており、改善が回っていない
- 営業担当が少なく、仕組みで実行量を担保したい
料金・提供形態
- 提供形態：SaaS
- 料金：月額【10,000】円～（税別）
- 初期費用：【30,000】円～
※詳細はサービスページをご覧ください
今後の展開
今後は、運用改善を加速するために【レポート強化／文面改善支援／CRM連携／返信管理】などの機能拡充を予定しています。フォーム営業を単発施策ではなく、継続的に成果が積み上がる営業基盤として提供していきます。
会社概要
- 会社名：株式会社LUCRIS
- 所在地：【滋賀県大津市竜が丘２６-３】
- 代表者：【富田 慶】
- 設立：【2025/12/10】
- 事業内容：【SaaS開発／業務改善支援 等】
- URL：【https://lucris.jp/】