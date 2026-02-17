IT FORCE、サッカークラブチーム「南葛SC」とパートナー契約を締結

IT FORCE株式会社

IT FORCE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：陰山光孝）は、サッカークラブチーム「南葛SC」とのパートナー契約を締結しました。Salesforce勉強会を提供し、クラブ運営の業務効率化や選手のITリテラシー向上、セカンドキャリア養成をサポートします。

クラブ運営において、煩雑な業務、システムを導入する際の技術面での負担が大きいといった課題があります。また、選手のセカンドキャリアも問題になっており、社会全体で構築する必要があると考えています。そこで、今回のパートナー契約では、当社が得意とする領域のSalesforceで勉強会を提供し、クラブ運営の業務効率化や選手のITリテラシー向上、そしてセカンドキャリア養成に向けたサポートをします。

株式会社南葛SC 会社概要

南葛SCは、現在関東リーグ1部に所属し、“葛飾からJリーグへ”をテーマに活動しています。サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼が小学生時代に所属したチームと同名のサッカークラブで、原作者の高橋陽一先生が、オーナー兼代表取締役社長を務めています。『キャプテン翼』のように日本全国、そして全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志しているクラブチームです。

・社名：株式会社南葛SC

・所在地：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

・ホームタウン：葛飾区、東京都全域

・設立：2019年1月25日

・代表者：代表取締役 高橋陽一（キャプテン翼原作者）

・HP：https://www.nankatsu-sc.com/

・事業内容：南葛SCチーム運営、スポーツイベントの企画・運営事業 他

株式会社南葛SC 経営企画室室長 江藤美帆様よりコメント

このたび南葛SCでは、IT FORCE様とパートナー契約を締結し、南葛SCが導入するSFA（営業支援ツール）「Salesforce」の活用支援をご提供いただくことになりました。Salesforceは世界で最も利用されているSFAであり、こちらのプラットフォームを活用することで顧客情報の一元管理が可能になるだけでなく、営業メンバーとして働く選手らのスキルアップにもつながることを期待しています。

IT FORCE様の「デジタル技術を活用して、社会と人々の生活を変革する」という素晴らしい社会的意義のあるミッションの推進に、弊クラブが少しでもお役に立てればと思っております。

IT FORCE株式会社 代表取締役社長 陰山光孝よりコメント

南葛SCのホームタウンである葛飾区は私の生まれ育った街です。私自身も小さいころに水泳で努力した経験もあり、プロスポーツの世界で生きる方は本当に凄いと尊敬しています。そういった方の力になりたいと思っていたので、今回のパートナー契約は本当にうれしく思います。当社から提供させていただく勉強会を通して、選手たちの未来の選択肢を増やすことに少しでも貢献できますと幸いです。

2026年は、当社IT FORCEが20周年という節目の年です。戦う舞台は違えども、お互いに次のステージへ挑戦するタイミングなので、クラブと一緒に成長していけるよう尽力する所存です。

IT FORCE株式会社 企業概要

当社のミッションは「デジタル技術を活用して、社会と人々の生活を変革する」です。各種システム開発のほか、Salesforceのコンサルティングパートナーとして導入支援を行っています。4つの事業領域（ビジネスエンパワーメント・公共DX・社会福祉DX・AIソリューション）でサービスを展開し、「熱い想い」をもって、社会課題の解決に貢献していく所存です。

■代 表 者 ： 代表取締役社⾧ 陰山 光孝

■所 在 地 ： 東京都中央区新川1丁目14番5号 金盃第3ビル

■会社ＨＰ： https://itforce.co.jp/

■事業内容：システムソフトウェア開発、システム開発コンサルティング、Salesforce導入支

援、中国オフショア開発サービス、【自社製品の開発・販売】『よぶぞー』介護タクシー予約アプリ／『セーフくん』アルコールチェック管理サービス／『監査くん』監査DX支援