ミガログループの顔認証「FreeiD」を「セイワパレス本町東」に導入生和ホームズ初のオール顔認証マンション(R) で3棟目の導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) と生和ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：黒田 順一、以下「生和ホームズ」）は、生和ホームズが開発する「セイワパレス本町東」（以下、本物件）に、ミガログループのDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入決定したことを、お知らせいたします。

本物件は、生和ホームズとしては「セイワパレス美章園駅前」「セイワパレス吹上公園」に続き3棟目の顔認証導入物件となり、全ての専有部まで「FreeiD」を導入する「全住戸オール顔認証マンション(R)」としては初となります。

■ 「セイワパレス本町東」への「FreeiD」導入の経緯

生和ホームズが開発する「セイワパレス本町東」は、大阪市中央区常盤町1丁目に位置する地上15階建の都市型レジデンスです。Osaka Metro谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩3分という利便性の高い立地に位置し、ビジネス街と住宅街が交わる中央区エリアにおいて、単身者からファミリーまで幅広いニーズに応える住まいを提供します。

今回、ミガログループのDXYZは本物件のエントランス・宅配ボックス・通用口・ごみ置場・プレミアム住戸に顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。尚、既に導入が完了している「セイワパレス美章園駅前」はエントランス・ごみ置場・通用口に、「セイワパレス吹上公園」はエントランスにそれぞれ顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。

生和ホームズとミガログループのDXYZは今後、セイワパレスシリーズへのさらなる展開を見据え、入居者体験の向上と管理・運営効率の両立を実現する付加価値の高い住まいづくりを推進してまいります。また、こうした先進的なサービスをグループの強みである土地活用事業にも展開することで、オーナー様・入居者様双方にとって魅力ある不動産価値の創出を目指してまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年1月末時点FreeiD導入321棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「セイワパレス本町東」 物件概要

・所在地：大阪府大阪市中央区常盤町１丁目 3-21

・交通：大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩3分、大阪メトロ堺筋線「堺筋本町」駅 徒歩13分

・間取り：1DK・2LDK・2SLDK

・完成時期：2026年1月

・入居開始時期：2026 年1月

・物件サイト： https://www.seiwa-style.jp/es/building/9fd251b5-1b5d-4eed-b3bc-9ba7fe6e4a82(https://www.seiwa-style.jp/es/building/9fd251b5-1b5d-4eed-b3bc-9ba7fe6e4a82)

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【生和ホームズ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 黒田 順一

本社：大阪府大阪市福島区福島5丁目8番地1号

事業内容：総合不動産業（不動産に関する企画、相談、調査 土地の売買）

企業HP：https://www.seiwa-stss.jp/company/group.html

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

会社HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

会社HP： https://www.migalo.co.jp/