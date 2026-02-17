エアバス、学生向け「Fly Your Ideas 2026」コンテスト開催

エアバス・ジャパン株式会社パリ航空ショーに招待されたFly Your Ideas 2025優勝チーム

エアバスは、世界の大学生・大学院生を対象としたビジネスコンテスト「Fly Your Ideas 2026」を開催いたします。

「Fly Your Ideas」コンテストによって、学生が開拓精神を発揮し、航空宇宙業界の第一線で活躍するエキスパートとともに、最先端のデジタルテクノロジーに取り組む機会を提供します。

エアバスは航空宇宙業界を変革し、安全で環境に優しく、世界中の人々をより身近につなぐことができる手段を実現するアイディアを探求しています。

実社会の複雑な課題に対する画期的なアイディアの応募をお待ちしております。

【募集概要】

応募締切： 2026年3月17日（火） 20:00（日本時間）※中央欧州時間（CET）同日 正午12:00

対象： 大学生・大学院生（学士・修士・博士課程に在籍する3～5名のチーム）

使用言語：英語（登録、アイデアの提出、プレゼンテーションはすべて英語です）

特典：ファイナリスト全員にインターンシップの機会を提供

優勝チームは7月のファーンボロ航空ショー2026へ招待

【スケジュール】

ラウンド 1：

アイデア提出（2026年3月17日 20:00 日本時間まで）。アイデアに焦点を当てた、オンラインでの簡易的なアンケート回答形式での応募となります。

ラウンド 2：

選出されたチームは、エアバスのメンターやエキスパートのサポートを受けながら、アイデアのビジュアライズやプロトタイプ開発に取り組みます。

ファイナル：

ファイナリストに選出されると、マンツーマンのトレーニングを受けた後、オンライン生配信の場で審査員に対して自身のアイデアをプレゼンします。

※詳細および登録は、「Airbus Fly Your Ideas」 公式サイト(https://www.airbus.com/en/flyyourideas)もご覧ください。

【参加登録方法】

チームの登録はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ1I2rUgeHnQpZIW5xhwtl6Q27k3Uz5cxmK1kuat1yEUjjxg/viewform)から

第1ラウンドの締切（2026年3月17日 20:00 日本時間）までに、以下の3ステップをすべて完了させてください。

- Step 1：チームの登録（リーダーによる操作）まずチームリーダーが自身の登録を行い、チーム名と最大4名までのメンバーのメールアドレスを入力してチームを作成します。 登録にはGoogleアカウントが必要です。リーダーおよび全メンバーが有効なGoogleアカウントを保持していることを確認してください。- Step 2：プロフィールの入力（全メンバー）リーダーに「プロフィール入力用リンク」が発行されます。そのリンクをチームメンバー全員に共有し、各自がプロフィール入力を完了させてください。- Step 3：アイデアの提出（リーダーによる操作）リーダーを含む最低3名分のプロフィールが完了すると、「チーム提出用フォーム」にアクセスできるようになり、リーダーによるアイデアの記入・送信が可能になります。

【オンライン説明会】

日時：2026年2月19日（木） 23:00（日本時間）※中央欧州時間（CET）同日 15:00

内容： コンテストの詳細解説、エアバスのエキスパートによるトーク、ライブQ&A。

参加方法： 事前の登録が必要です。こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScETxLCe8-DjBSydExDCyzPGG6Rt4onrY76YqWI63pfh75HLw/viewform)から。