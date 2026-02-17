【そごう広島店】沖縄の魅力をたっぷりとお届け『おきなわ展』

株式会社そごう・西武

そごう広島店では、この度「おきなわ展」を開催いたします。会場では、島の恵みを感じる代表食材や郷土料理が勢ぞろいします。昔ながらの製法で作られる濃厚な島豆腐、外はサクッと中はふんわりのサータ―アンダーギー、そしてプチプチ弾ける食感が楽しい海ぶどうなど、沖縄ならではの味わいを存分にお楽しみいただけます。さらに、沖縄の伝統が息づく工芸品も登場。暮らしに取り入れたくなる“沖縄の手しごと”との出会いも魅力です。食・文化・工芸が一堂に会する「おきなわ展」。まるで旅をしているような気分で、沖縄の豊かな魅力をぜひご体感ください。

おきなわ展

会期：2026年2月25日（水）～3月2日（月）※最終日は午後5時閉場

会場：そごう広島店 9階＝催事場

沖縄グルメを堪能

［南城市］もずくそば くんなとぅ

●もずくソ-キそば（1杯）・・・1,100円

【イートイン】

自家製麺のもずく生麺に、軟骨ソーキの相性が抜群の一杯。

［那覇市］ななむすび

●OKINAWA おにポー3個セット

（ゴーヤチャンプルー・タコス・アンダンスー）・・・1,781円

【実演】

沖縄を代表する食材を使ったおにポー（ポークたまごおにぎり）です。

［南城市］三矢本舗

●サーターアンダギ―（1個／プレーン・紅いも）・・・各216円

【実演】

［うるま市］ちゅら島市場

●海ぶどう（80g）・・・1,296円

ブルーシール／紫いもソフトクリーム（1個）…481円ロイズ石垣島／石垣の塩チョコレートなどオッチサイダリー／オッチサイダー（720ml）…3,993円カネマサミート／らふてぃ（100g当り）…918円

［那覇市］わしたショップ

●沖縄限定 明星沖縄そばカップ（84g）・・・389円

●わした島ごはん油味噌（100g）・・・260円

●沖縄バヤリース ソルティーシークワーサー（500ml）・・・251円

●オリオン ザ・ドラフト（缶ビール／350ml）・・・330円

●オキナワビアナッツ（16g×5袋）・・・638円

●雪塩ちんすこう（2個入×6袋）・・・486円

ほか、

沖縄の伝統が息づく伝統品

［うるま市］池武当新垣三線店（いちんとうあらかきさんしんてん）

●本蛇皮強化張り三線初心者セット・・・59,950円

さ栄き

●琉球紅型染タペストリ「桃」・・・99,000円

素材：綿／サイズ：ヨコ57×タテ87cm（軸含む）

三線ライブで気分は沖縄

ゆいゆいシスターズ三線ライブ

■2月28日（土）・3月1日（日）

※各日１.午後3時から／２.午後5時から