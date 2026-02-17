「第4回バックオフィスDXPO大阪’26」に出展します

株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江恭広、以下「アイエンター」）は、2026年2月24日（火）～25日（水）にインテックス大阪で開催される「バックオフィスDXPO大阪’26」に出展します。

当展示会は、企業の管理部門向けの業務改革・生産性向上を支援するソリューション・サービスを一堂に集めた“BtoB 商談展示会”で、入場者を関連部門の方だけに設定しているため、ご来場の皆様と出展社がじっくりと落ち着いて商談いただける場となっています。

アイエンターは、企業の採用業務における面接工程をAIが代行する面接ツール「AI RECOMEN（エーアイレコメン）」を展示します。

■出展製品「AI RECOMEN」について

AI RECOMENは、求職者がスマートフォンやPCから24時間いつでも面接を受けられ、AIが表情・音声・回答内容を解析し、評価レポートを自動作成するAI面接ツールです。面接日程の調整や一次面接の工数削減をサポートし、採用担当者が候補者の見極めや動機づけに注力しやすい環境を提供します。録画は繰り返し確認でき、複数名での評価や選考基準の統一にも活用いただけます。

AI面接ツール「AI RECOMEN」(https://service.recomen.ai/)

ブース番号：14-1

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22582/table/139_1_1f97f3aae476931530c8fd7ed43760c6.jpg?v=202602171251 ]

展示会公式ページはこちら(https://dxpo.jp/real/box/osaka/)

【会社概要】

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

https://www.i-enter.co.jp/contact/