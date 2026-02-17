GVA TECH、法務AXを実現する法務オートメーション「OLGA（オルガ）」のエレベーター広告を開始

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、2026年2月16日より、AIを活用して法務AXを実現する法務オートメーション「OLGA(https://olga-legal.com/)」のエレベーター広告を放映しております。

エレベーター広告の実施により、法務オートメーション「OLGA」の認知を拡大し、法務業務の生産性向上と、それによる企業成長を推進してまいります。

近年、企業の事業活動はグローバル化やテクノロジーの進化に伴い、ますます複雑化しています。これに伴い、企業が対応すべき法務リスクも多様化・高度化しており、法務部門に求められる役割は増大し続けております。一方で、多くの企業では法務人材の不足が深刻化しており、法務の生産性向上は、企業活動において重要な課題です。

GVA TECHは、これらの課題を解決するために法務オートメーション「OLGA」を開発・提供しています。依頼受付から契約管理、ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化し、法務部門の生産性向上を支援するプロダクトです 。

法務オートメーションにより、法務の対応速度は飛躍的に向上し、事業スピードの加速にも貢献することで、企業の持続的な成長を支援してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MNDuXRM2_Ho ]

■エレベーター広告実施概要

■法務オートメーション「OLGA」について

- 公開日：2026年2月16日（月）～22日（日）、3月2日（月）～8日（日）- 放映予定エリア：首都圏、大阪、名古屋- 参考動画URL：https://youtu.be/BR4tjjhLIWo?si=ZPKK7UduYzWnknaM

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

OLGA Webサイト：https://olga-legal.com/

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/