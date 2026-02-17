伝統の抹茶×プロバスケの挑戦。シーホース三河が西尾市と連携、3/7に地域活性化イベントと「特別ユニフォーム」を披露

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援いただき、ありがとうございます。

3月7日(土)富山グラウジーズ戦は「抹茶のまち 西尾市デー」と題して、西尾の魅力がたくさん体験できるイベントを多数開催いたします！

皆さまのご来場をお待ちしております！

来場者プレゼント

１.抹茶グリーンの西尾市 ×シーホース三河「オリジナルTシャツ」を来場者全員へプレゼント！

西尾市内の企業・団体がパートナーとなり、抹茶グリーンの西尾市 ×シーホース三河「オリジナルTシャツ」を来場者全員へプレゼント！

入場口で配布しておりますのでぜひお受取りください。

- 配布場所:入場口- 配布時間:開場～- 配布枚数:来場者全員

パートナー:

株式会社ホットスタッフ・西尾茶協同組合・西三河農業協同組合(JA西三河)・辻村工業株式会社・畔柳工業株式会社

２.「西尾市 ×シーホース三河」オリジナルハリセンをプレゼント！

西尾市内の企業がパートナーとなり、抹茶グリーンの西尾市 ×シーホース三河「オリジナルハリセン」を来場者全員へプレゼント！

入場口で配布しておりますのでぜひお受取りください。

- 配布場所:入場口- 配布時間:開場～- 配布枚数:来場者全員

パートナー：碧海工機株式会社・丸藤精工株式会社・山旺建設株式会社

アリーナイベント

１.餅まき・菓子まき大会

(三河一色えびせんべいの配布あり)

２.トランポリンダンク

タツヲン the ステージでトランポリンダンク！

写真はイメージです３.フォトスポット

西尾マルシェ

西尾グルメが勢ぞろい！！タツヲ焼きも出店します！

PRブース

１.ふるさと納税

２.西尾市観光協会

試合へのご招待企画

西尾市の100組200名さまを試合にご招待。その中の1名さまが当日の始球式を担当し、20名さまは試合後にコートでの記念撮影を実施します。

HISTORY and FUTURE

シーホース三河は西尾市と地域活性化について連携協定を締結しました。

西尾市は三河地方でも最も歴史の深いまちの1つです。

西尾の抹茶は、地域ブランドとなり西尾・三河を代表し世界に届く産業のひとつとなっています。

シーホース三河は、 2026-27シーズンよりBプレミアへ参入が決定しており、 2028年には新アリーナのオープンと三河を代表するプロスポーツチームとして未来へと一歩ずつ歩んでいます。

この1節では、 シーホース三河は三河地方の伝統と未来を表現した特別なユニフォームを身にまとい地域の未来のために戦います。