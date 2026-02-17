白十字 山陽店移転オープン！【 HAKUYA KIOSK 】を新たに併設。

株式会社白十字

白十字（HAKUJUJI）を展開する株式会社白十字（本社：岡山市藤田、代表取締役：二木 正芳）は、山陽店を移転して2月21日（土）にオープンいたします。（移転先：赤磐市沼田850-1）

新しい山陽店の中には、HAKUYA KIOSK が生まれます。

香り立つコーヒーと、余計なものを加えない、やさしいソフトクリーム。

ほんの少し立ち止まって、光と静けさのあいだで、一杯と、ひと口を。

手づくりの温もりを感じるお菓子や珈琲や無添加のソフトクリーム、世代を超えて人と地域をつなぐ”幸せの工房”として、新たな文化を発信します。

オープンの背景・目的

光と静けさのあいだで、誰もが自然に立ち止まれる場を地域にひらくこと。

コーヒーとやさしい甘味を通じて、日常に小さな余白と再会のきっかけを生み出すことを目的としています。

「HAKUYA KIOSK」併設。ソフトクリームやコーヒーを気軽にテイクアウト。

新しい山陽店ではHAKUYA COFFEEのコンセプトを受け継いだ小さな売店、「HAKUYA KIOSK」を併設しました。ソフトクリームやコーヒーをテイクアウト後、そのまま立ち寄れるテラス席もご用意しております。

HAKUYA KIOSK を併設した山陽店の店内イメージ。大人もこどもも安らげる店舗を目指します。“Meet me in HAKUYA COFFEE”A place to meet again , under the light.

HAKUYA COFFEEは白十字が68年の歴史を受け継ぎながら生み出した、新しい食のブランド。こだわりの豆を使った香り高いコーヒーをはじめ、手仕事の温もりと、やさしさが香る時間を提供しています。ロゴはギリシャ神話の太陽神ヘリオスが駆る「四頭の馬」がモチーフ。ブランド名の由来である「白夜」から、夜に光を灯す太陽の存在を表現しています。

島根・中山農場の生乳100%使用した無添加ソフト。

ソフトクリームには、島根県大田市の「中山農場」の生乳を100%使用しています。生産者の顔や搾乳牛までがはっきりわかる安心安全な生乳を原料としており、厳選された飼料で育った牛の生乳は特有の美味しさがあり甘さがあります。

中山農場の生乳100%を使用した無添加ソフト。白十字農園の新鮮な苺を飾った”苺のソフトブーケ”

アートに触れ、苺にときめく--

新しい山陽店では、岡山出身の現代美術作家である、平子雄一氏の作品を飾っています。

2025年に岡山県立美術館で開催された平子雄一の個展「ORIGIN」にあわせ、白十字とのコラボレーションから生まれたクッキー缶“Sweet Tree”の原画となる作品です。ホワイトデー限定で、チョコレート、抹茶、バターソルト味のクッキーを詰め合わせたクッキー缶も販売いたします。

また、岡山市藤田にある自社農園で大切に栽培した3Lサイズの苺を、こだわりのオリジナルパッケージで販売いたします。完熟するまでじっくりと育てた苺は、甘さと香りがぎゅっと詰まり、口に入れた瞬間に濃厚な味わいが広がります。摘みたての美味しさと特別感を、ぜひそのまま味わってください。

岡山県出身の現代美術作家“平子雄一”が監修。平子雄一×白十字コラボクッキー缶 Sweet Tree WD \3,000（税込）【店舗限定】白十字農園で栽培した完熟の3Lサイズの苺。品種は、"スターナイト" 又は "おいCベリー"のどちらかになります。HAKUJUJI Noen 苺 \３,000（税込）

【 現代美術作家 平子 雄一（Yuichi Hirako）】

岡山県出身。自然や植物と人間の共存関係の中に浮上するあいまいさや疑問をテーマに、スケールの大きな絵画および立体作品を発表し、国内外で注目を集めている現代美術作家です。

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/yuichihirako/

オープン記念キャンペーン

コラボクッキー イメージ2月21日（土）～2月23日（月）の3日間

オープンを記念して、1,500円（税込）以上お買い上げの方に、岡山県出身の現代美術作家“平子雄一”監修のコラボクッキー（2枚入）をプレゼント！（1日限定100個）

この機会にぜひご利用いただき、特典もお楽しみください。

※チョコレート・バターソルトのいずれか２枚入。

※HAKUYA KIOSKは除く。

いつものお菓子に、少しだけ豊かな時間を。

白十字 山陽店でお待ちしています。

【会社概要】

会社名：株式会社白十字

所在地（本社）：岡山市南区藤田651－17

代表者：二木 正芳

設立：1957年

事業内容：菓子製造および販売

公式サイト：https://www.hakujuji-g.co.jp

Instagram

白十字：https://www.instagram.com/hakujuji_okayama/

HAKUYA COFFEE：https://www.instagram.com/hakuya_coffee/