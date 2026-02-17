【リチャージWiFi】車載Wi-Fiが進化！ 挿すだけで使える（国内海外対応） バッテリーレスモデル（TD12）が新登場！

株式会社カウスメディア

契約・返却・月額費用が一切不要な「リチャージモバイル」から、リチャージWiFiシリーズの最新モデル、車載利用にも最適なバッテリーレス仕様の「TD12」を発売いたします。



前モデル（TD10）で支持された「バッテリーレス」の安全性はそのままに、内部スペックを大幅にアップデート。

また、以前のドングルタイプの問題点（挿す場所が限られる・接続端子部分の破損）をクリアすべく、ケーブルの取り外しを可能にしました。



最大初回100GB（有効期間1年間）の国内データ通信が付属しており、エンジンをかけるだけで車内をすぐに快適なオンライン空間へと変貌させます。

さらに、コンパクトな筐体で様々な電源に対応でき、持ち運びにも便利。

PC、Mac、スマートフォン等には、挿すだけでカンタンに通信ができるようになります。

【本製品の5つの特徴】

- 究極の安全性：夏場の車内でも安心の「バッテリーレス」 バッテリーを搭載しないことで、夏場の車内や直射日光の当たる窓際でも安心して設置可能。車載Wi-Fiとしての信頼性が飛躍的に向上しました。- 圧倒的な軽さ：わずか40g、卵1個分より軽い超薄型ボディ 超軽量・薄型ボディ 一般的なバッテリー搭載型ルーターと比較し、半分以下の「40g」を実現。厚みもわずか1.2cmと、持ち運びにも場所をとりません。- ストレスフリーな接続：16台同時接続で、家族も仕事もこれ一台 16台同時接続の余裕があるから、スマホ、タブレット、PCを全部繋いでも安定感は抜群。仕事の移動中も、休日のキャンプ場でも、場所を選ばず自分らしい時間を楽しめます。- 世界140カ国対応：国境を越えてもそのまま「世界周遊ギガ」 日本国内はもちろん、世界140カ国で利用可能。国をまたぐ移動でも、専用の「世界周遊ギガ」をチャージして現地で起動させるだけで、簡単にネットに繋がります。 もう現地のSIMカードを探し回る必要はありません。- 本格的な使い心地：挿せばすぐ繋がる「確実な通信」 無線接続（Wi-Fi接続）だけでなく、直接繋げる有線接続（イーサネット）にも対応。設定の手間を省いて、より安定した高速通信を楽しめます。「家族はWi-Fi、自分は大事な仕事のために有線で」といった使い分けも自由自在です。

【TD10（旧モデル）から進化したポイント】

- 同時接続台数が「8台」から「16台」へ倍増- 次世代規格「Wi-Fi 6 (802.11ax)」に新対応- 世界140カ国に対応（日本含む）- イーサネット接続（USB type C の PC、Mac、iPhone、iPad、Android に対応）- USB端子を type C へ変更し、変換アダプタ付き（ typeA / typeC）

【製品仕様】

製品名：リチャージWiFi（Model: TD12）

サイズ：約95mm × 42mm × 12mm

重量：40g

通信速度：下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps

同時接続：最大16台

対応回線：国内マルチキャリア（docomo / au / Softbank）

動作温度：-10℃～55℃

付属品：USBケーブル（type C / type C _ type A 変換アダプタ付属）、ご利用ガイド

【対象国】

アジア：

アゼルバイジャン/アルメニア/インド/インドネシア/ウズベキスタン/カザフスタン/カンボジア/ジョージア/シンガポール/スリランカ/タイ/タジキスタン/ネパール/パキスタン/フィリピン/ブルネイ/ベトナム/マカオ/マレーシア/ラオス/韓国/香港/台湾/中国/日本



中東：

アラブ首長国連邦/イスラエル/イラン/オマーン/カタール/クウェート/サウジアラビア/トルコ/バーレーン/ヨルダン



北中南米：

アメリカ/アメリカ領ヴァージン諸島/アルゼンチン/アングィラ/アンティグア・バーブーダ/イギリス領ヴァージン諸島/ウルグアイ/エクアドル/エルサルバドル/カナダ/グアテマラ/グレナダ/ケイマン諸島/コスタリカ/コロンビア/ジャマイカ/セントクリストファー・ネービス/セントビンセントおよびグレナディーン諸島/セントルシア/タークス・カイコス諸島/チリ/ドミニカ共和国/ニカラグア/パナマ/パラグアイ/バルバドス/プエルトリコ/ブラジル/ベネズエラ/ペルー/ボリビア/ホンジュラス/メキシコ



ヨーロッパ：

アイスランド/アイルランド/アゾレス諸島/アルバニア/アンドラ/イギリス/イタリア/ウクライナ/エストニア/オーストリア/オランダ/ガーンジー島/キプロス/ギリシャ/クロアチア/サンマリノ/ジブラルタル/ジャージー島/スイス/スウェーデン/スペイン/スロバキア/スロベニア/セルビア/チェコ/デンマーク/ドイツ/ノルウェー/バチカン市国/ハンガリー/フィンランド/フェロー諸島/フランス/ブルガリア/ベラルーシ/ベルギー/ポーランド/ボスニア・ヘルツェゴビナ/ポルトガル/マルタ/マン島/モナコ/モンテネグロ/ラトビア/リトアニア/リヒテンシュタイン/ルーマニア/ルクセンブルク/北マケドニア



オセアニア：

オーストラリア/グアム/サイパン/ニュージーランド/ハワイ



アフリカ：

ウガンダ/エジプト/ガーナ/カナリア諸島/ガボン/ケニア/コートジボワール/コンゴ民主共和国/セーシェル/タンザニア/ナイジェリア/ニジェール/マヨット/モザンビーク/モロッコ/ルワンダ/南アフリカ

【サービス紹介：リチャージモバイルとは】

契約・返却不要で月額0円「買い切り型」でどこまでも自由に通信の利用が出来ます。



「リチャージモバイル」は、必要な時に、必要な分だけデータ通信をチャージして使える、画期的なモバイル通信サービスです。

最大の特徴は、月額費用も、面倒な契約手続きも、返却の手間も一切ない「完全買い切りスタイル」

毎日の通勤・通学から、車載Wi-Fiとしてのドライブ、さらに国内・海外旅行や出張まで幅広く活躍します。

使わない月は「月額0円」で持ち続けられるため、無駄な固定費を抑えたい方や、サブ回線として備えたい方、世界中を飛び回る渡航者まで、幅広いユーザーに選ばれています。

「縛られない自由」を、あなたのポケットに。

リチャージモバイル公式ストア（https://www.rechargewifi.jp/）

