“マッチョ×介護士“株式会社ビジョナリー　フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」世界メダリスト増原駿が電撃加入決定！！

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長/丹羽悠介、本社:愛知県名古屋市）は、業界イメージ刷新とさらなる飛躍を求め、フィットネス実業団「7SEAS（セブンシーズ）」に、IFBBの世界メダリストとして活躍する増原駿選手の加入が決定いたしました。

（7SEAS FITNESS関連記事はこちら：https://7seas.visionary.day/news/tr4x5p5gma(https://7seas.visionary.day/news/tr4x5p5gma)）

■フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」とは

フィットネス実業団は、障害福祉サービスの現場で働きながらボディビル競技に挑戦する、いわゆる“マッチョ介護士”によって構成された実業団チームです。

介護と筋トレという一見異なる分野を両立し、「筋肉を社会貢献に」という理念のもと、福祉の現場でも競技のステージでも全力を尽くす姿が、多くの共感と注目を集めています。

7SEAS 公式HPはこちら：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)



2018年にスタートしたこの取り組みは、介護・福祉業界における新たなロールモデルとしてイメージ刷新を行い、2025年には日本国内にとどまらず、海外からの取材依頼も増え、注目を集める存在へと成長しています

（マッチョ介護士活動まとめはこちら：https://visionary.day/news/njkwq0n3c9d(https://visionary.day/news/njkwq0n3c9d)）

■選手紹介

新時代を牽引する世界メダリスト 増原駿

メンズフィジーク世界大会メダリストという、異次元の実績を引っさげ電撃加入。

圧倒的な筋肉量はもちろん、介護福祉士としての確かな経験を兼ね備えた「真のマッチョ介護士」の体現者。新体制のアイコンとして、チームを勝利と感動へ導く。

■増原駿選手コメント

このたび、7SEAS FITNESSのリーダーとして加入いたしました、増原駿です。フィットネス実業団の一員として、チーム全体の競技レベル向上に貢献するとともに、私たちの活動を通じて介護という仕事に興味を持つ方が一人でも増えることを願っています。フィットネス競技の力で業界のイメージを刷新し、新たな可能性を示していける存在になれるよう全力で取り組んでまいります。

また、個人としては世界選手権出場を目標に掲げ、日々挑戦を続けていきます。皆さまの温かいご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。

マッチョ介護士 フィットネス実業団”7SEAS FITNESS"

マッチョ介護士のこれまでの活動実績やメンバー紹介については、

ビジョナリー公式Youtubeチャンネル「VISIONARY | 日本一マッチョが多い介護の会社」(https://www.youtube.com/@_visionary_inc)よりご覧いただけます。

■今後の展望

新体制となったフィットネス実業団「7SEAS FITNESS」は、今後も介護・福祉業界のイメージ刷新のため、「筋肉を社会貢献に」というテーマのもと活動を広げてまいります。

■スポンサー募集のご案内

株式会社ビジョナリーが運営する実業団「7SEAS」は、介護の現場で働きながら、フィットネス競技・格闘技・HYROXといったさまざまなフィールドに挑戦する“マッチョ介護士”たちによる実業団チームです。

スポンサーの皆様には、チームの国内外での大会活動や社会貢献イベントへの協賛を通じて、貴社のブランド価値向上と社会的評価の向上に寄与する機会をご提供いたします。

また、7SEASの挑戦を支えていただくことで、介護・福祉業界の未来をともに描き、前向きなメッセージを社会へ発信していくパートナーとなっていただければ幸いです。

こちらより詳細をご確認いただけます。

ご興味をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

スポンサーに関するお問い合わせ先：visionary_pr@visionary.day