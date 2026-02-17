漫画『REVIVAL ― 帝国の復活』VOL.1・VOL.2、3月16日（月）同時刊行決定。2月28日 帝国ホテル 東京にて先行公開

Zenza Capital PTE. Limited

株式会社Global Mall（本社：東京都渋谷区）は、漫画『REVIVAL ― 帝国の復活』VOL.1およびVOL.2を、2026年3月16日（月）に全国同時刊行することを決定いたしました。

これに先立ち、2月28日（土）に帝国ホテル 東京にて開催される出版記念パーティーにおいて、本作を先行公開し、会場限定で通常版（ソフトカバー）の先行販売を実施いたします。

本作は、経済危機を背景に、日本の精神文化と経済的自立をテーマとして描く実話ベースの劇画作品です。また本作は、“Mr.都市伝説”として知られる関暁夫氏より推薦をいただいております。関氏は、『やりすぎ都市伝説』（テレビ東京系）に出演し、現代社会に潜む謎や都市伝説、陰謀論を独自の緊張感ある語り口で解き明かすことで知られています。

■ VOL.1・VOL.2を同時刊行

『REVIVAL ― 帝国の復活』は、日本古来の通貨「両（RYO）」の復活という構想を軸に展開する物語です。

2008年のリーマンショックを契機に始まった出来事を背景に、現実のプロジェクトと重なる要素を物語として描いています。

読者が物語の核心部分へ一気に読み進められるよう、VOL.1・VOL.2を同時刊行いたします。

■ 帝国ホテルにて先行公開

2月28日に開催される出版記念パーティーでは、一般発売に先駆けて本作を公開します。

会場では、通常版（ソフトカバー）VOL.1および制作中のVOL.2を先行販売予定。

さらに、数量限定の「シリアルナンバー＆直筆サイン入り」ハードカバー版も期間限定で販売します。

■ 作品について

物語は、金融危機の只中で一人の男が受け取った“あるメッセージ”から始まります。

全米屈指のサイキックによる予言、日本に伝わる女神の存在、そして古来の通貨「両」――。

実在の人物と思想を背景に構成された作品です。

本作には、日本の精神文化や経済的自立を見つめ直そうとする制作陣の思いが込められています。作画は『ゴルゴ13』シリーズに参加した松森茂嘉が担当。重厚な筆致で物語を描きます。

■ 出版記念パーティー概要

本イベントは、『REVIVAL ― 帝国の復活』刊行を記念して開催されます。

原作者アンソニー・ディアズ、共同創設者ラニー・ディゾン、作画・松森茂嘉が登壇し、本作の背景や制作について語る予定です。

【日時】2026年2月28日（土）

【会場】帝国ホテル 東京

【主催】株式会社Global Mall

■ 作品情報

作品名：『REVIVAL ― 帝国の復活』』VOL.1・VOL.2

発売日：2026年3月16日（月）

原作：アンソニー・ディアズ

作画：松森茂嘉

判型・製本：A5判 並製（ソフトカバー）

ページ数：各112ページ

定価：各2,200円（税込）

発行元：株式会社Global Mall

発売元：株式会社メディアパル

ISBN：VOL.1 978-4-8021-3567-2

VOL.2 978-4-8021-3568-9

【Zenza Capital PTE. Limitedについて】

ブロックチェーンおよびデジタルファイナンス分野に特化した革新型投資会社。

Web3技術と伝統的金融概念を融合させた「RYOエコシステム」の構築を通じ、

テクノロジーによる社会変革を推進している。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Global Mall

『REVIVAL』出版記念事務局

E-mail：events@theglobalmall.com

公式サイト：https://revival.theglobalmall.com