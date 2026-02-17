公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）が制作している「健康ぷらざ」の最新号No.599がこのほど、同会のホームページで公開されました。

最新号はこちら :https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/599.pdf

最新号では「帯状疱疹」が取り上げられています。「帯状疱疹」と言えば、神経痛に苦しめられた方も多いのではないでしょうか？

同号では、秋山真志名古屋大学大学院医学系研究科皮膚科学分野教授が「帯状疱疹」の原因や症状の他、その治療法について分かりやすく解説しています。

また、秋山教授はその予防法として、ワクチン接種を挙げ、「かなりの効果が期待できる」とした上で「ワクチンには２種類があり、どちらのワクチンにするかはかかりつけ医と相談してほしい」と呼び掛けています。

日本医師会では「今回の『帯状疱疹』に限らず、『健康ぷらざ』には健康に関する情報が分かりやすくコンパクトにまとめられています。『健康ぷらざ』のバックナンバーはすべて日本医師会のホームページに掲載されていますので、ぜひ、最新号と併せてご覧頂きたい」としています。

バックナンバーはこちら :https://www.med.or.jp/people/plaza/

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



