【千葉県限定｜年度末の電池整理に】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！1点7,700円（3月対応）｜自治体で回収不可のモバイルバッテリー・ノートPC電池・電動工具もOK！最短即日

SYSTR株式会社千葉県のバッテリー回収

千葉県内で近年増えているのが、膨張したリチウムイオンバッテリーの処分先が分からない問題です。

モバイルバッテリー／スマホ・タブレット内蔵電池／ノートPCバッテリー／電動自転車・電動キックボード用電池／電動工具バッテリー／ドローン・撮影機材の充電池など、家庭・事業所ともに保有数が増加し、

「千葉県でバッテリーを処分したいが回収先がない」

「自治体で回収不可と言われた」

「膨張していて持ち込みを断られた」

といったご相談が増えています。

■ 3月は劣化が表面化しやすい時期

3月は、冬から春への寒暖差や気温上昇に加え、引越し・退去・年度末整理が重なるタイミング。

千葉県では、海沿いエリア特有の湿気・塩害環境、物置・ガレージ・倉庫での長期保管、車内放置（短時間でも温度差が出やすい）などが重なり、リチウムイオン電池の内部劣化が進行しやすい傾向があります。

気づかないうちに、

・膨張

・発熱

・液漏れ

・発火

といった重大事故につながる恐れもあります。

■ 「回収不可」と言われた電池の行き場がない

多くの自治体では、リチウムイオン電池を回収対象外／処理困難物として案内するケースがあり、

・清掃センターで断られた

・粗大ごみ・不燃ごみでは出せないと言われた

・販売店に持ち込みたいが受付条件が合わない

・事業所・工場・倉庫の在庫電池をまとめて処分したい

といった理由から、危険な状態のまま保管が続いてしまうケースも少なくありません。

誤って一般ごみに混ざった場合、収集車や中間処理施設での火災事故につながるリスクも指摘されています。

■ 千葉県限定で安全回収を強化

そこで、千葉県内限定で膨張・劣化したリチウムイオン電池の安全回収を3月も強化対応します。

1点7,700円（税込）

写真見積もりから最短当日対応まで。

・耐火管理

・絶縁処理

・法令順守

・専門ルートでの適正搬出・適正処理

を徹底し、家庭・事業所どちらの「困った」にも対応します。

まずは、電池の状態が分かる写真をLINEでお送りください。

千葉県内の回収可否・最短対応日をご案内します。

背景と目的

千葉県では近年、スマートフォンやタブレットの買い替え、ネット通販によるモバイルバッテリーの複数所持、電動自転車・電動キックボードの普及、さらにキャンプ用品・撮影機材・ドローン・電動工具などの利用拡大により、家庭・事業所内にリチウムイオン電池が蓄積しやすい環境が広がっています。

特に千葉県は、戸建て住宅や物置・ガレージ保管が多い地域特性に加え、海沿いエリアでは湿気・塩害などの環境要因も影響しやすい傾向があります。長期保管された電池は、気づかないうちに劣化が進み、膨張・発熱・液漏れといった危険状態で発見されるケースが増えています。

また、リチウムイオン電池は自治体ごとに分別ルールが異なり、状態（膨張・破損・端子露出など）によっては**回収対象外（処理困難物）**として案内される場合があります。

その結果、

・清掃センターで断られた

・持ち込み条件に合わなかった

・どこに相談すればいいか分からない

といった理由から、自宅や事業所に放置されたままとなり、保管中の事故や誤排出による収集車・中間処理施設での火災リスクが高まることも懸念されています。

本キャンペーンは、千葉県内に滞留しやすい膨張・劣化バッテリーを安全に回収し、専門ルートで適正処理することを目的に実施しています。

耐火管理を前提とした取り扱い、法令順守、専門処理ルートへの適正搬出を徹底し、家庭だけでなく、工場・倉庫・作業場・店舗・オフィスなど事業所のまとまった電池回収にも対応します。

千葉県内の火災リスク低減と安全確保に寄与する取り組みとして、3月も継続対応します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（千葉県版）

実施期間：2026年3月1日～3月31日

※引越し・退去・年度末整理シーズン強化対応

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

※千葉県内出張回収・安全搬出込み

※複数点まとめての回収で割安対応

対象品目：・スマートフォン内蔵電池

・モバイルバッテリー（膨張品含む）

・ノートPCバッテリー

・電動工具用バッテリー

・電動自転車・電動キックボード用電池

・メーカー不明・型番不明品も可

「千葉県でバッテリーを処分したい」

「自治体で回収不可と言われた」

「膨張していて危険な状態」

といったケースも対応します。

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

■ 回収対応について

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応

※耐火管理・絶縁処理を徹底

※出張回収・安全搬出・管理費込み

※専門ルートでの適正搬出・適正処理

キャンペーン対応エリア

千葉県内全域にて、リチウムイオン電池・膨張バッテリーの出張回収に対応しています。

3月は引越し・退去・年度末整理のご相談が増えるため、エリア別に順次対応枠を拡大中です。

※一部山間部・離島エリアは交通状況や安全確保の観点から対応できない場合があります（まずはご相談ください）

◎ 千葉県｜回収対応エリア（県内全域）【千葉市エリア】

千葉市（中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区）

【東葛エリア】

市川市／船橋市／松戸市／柏市／流山市／野田市

習志野市／八千代市／鎌ケ谷市／我孫子市／浦安市

【北総エリア】

成田市／富里市／八街市／栄町／酒々井町

佐倉市／四街道市／印西市／白井市

【内房エリア】

市原市／袖ケ浦市／木更津市／君津市／富津市

【九十九里・山武エリア】

東金市／大網白里市／茂原市／長生村／一宮町

山武市／横芝光町／匝瑳市／旭市

【香取・銚子エリア】

銚子市／香取市／神崎町／多古町／東庄町

【南房総エリア】

館山市／鴨川市／南房総市／鋸南町

いすみ市／勝浦市／御宿町／大多喜町

■ こんな検索をされた方へ

・「千葉県 バッテリー 回収」

・「船橋市 膨張 モバイルバッテリー 処分」

・「柏市 リチウムイオン電池 回収業者」

・「市川市 自治体 回収不可 電池」

市区町村名と電池の状態（膨張・発熱など）をお知らせいただければ、

最短の回収可否・対応日程をご案内します。

※上記以外の地域でも、千葉県内であれば対応可能な場合があります。

まずは現在地（市区町村）をご連絡ください。

よくあるお悩み

3月の千葉県内では、引越し・退去・年度末整理をきっかけに、リチウムイオン電池の処分方法に関するご相談が増えています。

実際に多いお悩みはこちらです。

・物置・倉庫・ガレージに古いモバイルバッテリー／電動工具バッテリーが溜まっている（千葉県でまとめて回収してほしい）

・湾岸・海沿いエリアで保管しており、湿気・塩害による劣化（膨張・発熱・液漏れ）が不安

・自治体で回収対象外／処理困難物と言われた

・清掃センターで持ち込みを断られた

・ノートPC・タブレットの内蔵電池、電動自転車バッテリーの正しい捨て方が分からない

・工場・倉庫・作業場で使用済み電池がまとまって出た（管理担当として安全対策に困っている）

・引っ越し・倉庫整理・年度末前の片付けで、危険物を一括で安全処分したい

・バッテリーだけでなく、家電・家具・雑貨など他の不用品と一緒にまとめて回収してほしい

リチウムイオン電池は、膨張・発熱が進行している場合、保管中でも発火リスクがあります。

特に3月は荷物移動や気温上昇が重なるため、事故リスクが高まる時期でもあります。

→ 写真をLINEで送るだけで概算見積もりOK

・膨張している

・変形している

・発熱したことがある

・状態が分からず不安

写真で状態を確認し、耐火管理・安全搬出・専門ルートでの適正処理まで対応します。

千葉県内で

「バッテリーの処分に困っている」

「自治体で断られた電池を回収してほしい」

という方は、まずは状態確認だけでもご相談ください。

よく出る不用品例

千葉県内で特にご相談が多いのは、リチウムイオン電池を内蔵した小型～業務用機器のバッテリー類です。

引越し・倉庫整理・年度末棚卸のタイミングで、まとめて見つかるケースが増えています。

🔋 モバイル・小型充電池系

スマホ／タブレット系

PC・オフィス機器系

🚲 電動自転車・モビリティ系

🛠 電動工具・現場系

🏕 防災・ポータブル電源系

ドローン／撮影機材系

📡 無線機・計測機器系

🔋【モバイル・小型充電池】

・モバイルバッテリー（膨張／発熱／液漏れ）

・ワイヤレスイヤホン／ハンディファン／電子タバコ等の内蔵電池

・小型ガジェットの充電池

「自治体で回収不可と言われた」「回収ボックスに入らない」という相談が多いカテゴリ。

【スマホ・タブレット】

・スマートフォン内蔵バッテリー

・タブレット内蔵電池

・交換用／互換バッテリー

画面割れ端末や動作不良品も対応可。

【PC・オフィス機器】

・ノートPCバッテリー

・業務用端末バッテリー

・ハンディターミナル／バーコードリーダー／POS周辺機器の充電池

オフィス移転・棚卸時にまとめて出ることが多い。

🚲【電動自転車・モビリティ】

・電動自転車／電動アシスト自転車用バッテリー

・電動キックボード等のバッテリー（不動品・長期保管品も相談可）

千葉県では配送利用や通勤利用の増加に伴い相談増加中。

🛠【電動工具・現場／倉庫】

・インパクトドライバー／ドリル等の工具用バッテリー

・現場・倉庫でまとめて出た使用済み電池（法人・管理担当者さま向け）

「大量にある」「まとめて安全処分したい」という事業所相談が増えています。

🏕【防災・アウトドア】

・ポータブル電源／小型蓄電池

・キャンプ用品の充電池（ライト・ポンプ等）

海沿いエリアや別荘地での保管品相談も多い。

【撮影・ホビー】

・ドローンバッテリー

・カメラ・撮影機材用バッテリー

📡【無線・計測・研究機器】

・無線機／測量機器／計測機器のバッテリー

・研究機材・検査機器の小型電池（法人・施設対応可）

■ 膨張・劣化した電池も対応可能

膨張・変形・発熱・液漏れがある電池も、

耐火保管ケースで安全に回収し、専門ルートで適正処理します。

千葉県内で

「バッテリーの処分方法が分からない」

「自治体で回収対象外と言われた」

という方も、状態確認から対応可能です。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

3月の千葉県内では、引越し・退去・年度末整理をきっかけに、リチウムイオンバッテリーの回収相談が増えています。

実際にご利用いただいているのは、こんな方です。

・千葉県内の戸建て住宅にお住まいの方

（物置・ガレージ・納戸に長期保管していた電池を安全に処分したい）

・倉庫・ガレージ・作業場を整理して、

「放置バッテリー」を年度末前に一気に片付けたい方

・海沿い・湾岸エリアなどで保管しており、

湿気・塩害による劣化（膨張・発熱）が心配な方

・キャンプ用品／釣り用品／撮影機材など、

アウトドア機器の充電池が増えがちな方

・電動工具・電動自転車を使用しているDIY・現場作業の方

（工具用バッテリーが複数溜まっている）

・事業所・工場・物流拠点の管理担当者様

（まとめて安全処分を相談したい／火災リスク対策を進めたい）

・自治体で回収不可／処理困難物と言われ、処分先に困っている方

■ 3月は事故前の“安全整理”で選ばれています

リチウムイオン電池は、劣化が進むと保管中でも発火リスクがあります。

特に3月は気温上昇や荷物移動が重なり、事故リスクが高まるタイミングです。

そのため、

・退去前に処分しておきたい

・新年度前にリスクを減らしたい

・倉庫棚卸の前に整理したい

という理由でのご相談が増えています。

→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK

・膨張している

・状態が不安

・大量にある

写真を送るだけで概算見積もりをご案内。

千葉県内での出張回収・耐火管理・安全搬出込みで対応します。

3月は事故前に整理のチャンス！

3月は、冬から春への寒暖差や気温上昇、海沿いエリア特有の湿気の影響で、保管中のリチウムイオンバッテリーが不安定になりやすい時期です。

さらに、引越し・退去・新生活準備・年度末整理が重なり、倉庫・ガレージ・物置・押し入れから

古いモバイルバッテリー

ノートPCバッテリー

電動自転車・電動工具用バッテリー

がまとめて見つかるタイミングでもあります。

■ 「見た目は大丈夫」でも油断できません

外観に異常がなくても、内部で劣化が進んでいるケースは少なくありません。

膨張・発熱・液漏れは突然進行することがあり、

荷物移動や気温上昇がきっかけで発火リスクが高まることもあります。

特に3月は、

・引越し作業中の圧迫・衝撃

・倉庫整理での落下

・車内放置後の温度上昇

といった事故要因が重なりやすい時期です。

■ 不安を感じたタイミングがベスト

「危ないかも…」

「自治体で回収不可と言われた」

「どこに出せばいいか分からない」

そう感じた時が、処分のタイミングです。

悪化する前に、早めの相談がおすすめです。

→ 最短当日回収も相談OK

（※千葉県内の予約状況により変動します）

LINEで簡単見積もり！

「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 千葉県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-chiba/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)